Alejandro duda, pero acaba jugándosela en 'el escaparate final' de 'El precio justo': ''Ojalá''

telecinco.es 27 ENE 2026 - 14:57h.

Alejandro llega hasta el escaparate final: dale al play y descubre cómo ha sido su jugada

La batucada de Alcorcón abre 'El precio justo' y una de sus integrantes consigue llegar a 'el escaparate final'

Compartir







Alejandro es militar y llega a 'El precio justo' con muchísimas ganas de llevarse los grandes premios del concurso. Después de vencer a sus compañeros y llevarse una licuadora en uno de los juegos, el concursante acaba en 'el escaparate final' ¿Conseguirá acertar el precio justo?

El concursante ha conseguido 500 euros de margen y debe adivinar el precio justo de todos los artículos que conforman 'el escaparate final'. Alejandro lo tiene claro: primero prefiere escuchar al público y después determina el precio justo que tiene el gran escaparate.

El concursante ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un carrito de bebé y una silla de coche

Un mini combinado hinchable para disfrutar al aire libre

Un viaje de seis días para dos personas a Cartagena de Indias

Un coche marca Toyota C-HR GR Sport

Alejandro escucha al amigo con el que ha venido, que le aconseja que diga 43.500 euros, pero él decide bajar: ''Voy a redondear y me quedo en 40.000 euros, creo'', pero se lo piensa dos veces: ''42.000, venga''.

Tras una pequeña espera, el presentador anuncia el precio justo del escaparate final, que es de 46.901 euros , por lo que Alejandro se queda a las puertas de conseguir 'el escaparate final' y no consigue llevarse ningún premio a casa.