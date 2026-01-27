Alejandro duda, pero acaba jugándosela en 'el escaparate final' de 'El precio justo': ''Ojalá''
Alejandro es militar y llega a 'El precio justo' con muchísimas ganas de llevarse los grandes premios del concurso. Después de vencer a sus compañeros y llevarse una licuadora en uno de los juegos, el concursante acaba en 'el escaparate final' ¿Conseguirá acertar el precio justo?
El concursante ha conseguido 500 euros de margen y debe adivinar el precio justo de todos los artículos que conforman 'el escaparate final'. Alejandro lo tiene claro: primero prefiere escuchar al público y después determina el precio justo que tiene el gran escaparate.
El concursante ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:
- Un carrito de bebé y una silla de coche
- Un mini combinado hinchable para disfrutar al aire libre
- Un viaje de seis días para dos personas a Cartagena de Indias
- Un coche marca Toyota C-HR GR Sport
Alejandro escucha al amigo con el que ha venido, que le aconseja que diga 43.500 euros, pero él decide bajar: ''Voy a redondear y me quedo en 40.000 euros, creo'', pero se lo piensa dos veces: ''42.000, venga''.
Tras una pequeña espera, el presentador anuncia el precio justo del escaparate final, que es de 46.901 euros , por lo que Alejandro se queda a las puertas de conseguir 'el escaparate final' y no consigue llevarse ningún premio a casa.