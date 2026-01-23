Padre e hijo escuchan su intuición y se juegan grandes premios en 'El precio justo': ''Ya está, no sabemos qué hacer''
Juan Carlos ha vencido al resto de concursante de 'El precio justo' en la ruleta final y ha conseguido llegar a 'el escaparate final'. El concursante ha llegado al juego con muchísimas ganas e ilusión por llevarse los grandes premios expuestos, pero ¿conseguirá acertar el precio y llevárselos a casa?
El concursante ha tenido que intentar adivinar el precio total de los siguientes premios:
- Un pantalón, una chaqueta y un kit de supervivencia
- Unos pendientes de oro de 18 quilates y lava negra
- Un viaje a Egipto de siete noches para dos personas con crucero incluido
- Una moto Harley Davidson
¿Sabrá decir Juan Carlos cuál es el precio justo del gran escaparate final?
Juan Carlos elige a su hijo para que le ayude y juntos deben adivinar el precio total del escaparate final. Padre e hijo tienen 500 euros de margen de error. El concursante se lo piensa, escucha a su hijo y deja que él tome la palabra: ''23.000'', y su padre acepta: ''Mi hijo dice 23.000 pues yo también'', pero escuchan al público y finalmente deciden quedarse con 24.500 euros: ''Ya está, no sabemos qué hacer''.
Tras unos segundos de espera, Carlos Sobera anuncia el precio justo del escaparate final, que es de 23.759 euros, por lo que padre e hijo se van a casa sin conseguir nada de 'el escaparate final'.