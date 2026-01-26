La batucada de Alcorcón abre 'El precio justo' y una de sus integrantes consigue llegar a 'el escaparate final'

telecinco.es 26 ENE 2026 - 15:05h.

Los miembros de la batucada Fortaleza de Alcorcón han abierto 'El precio justo' con mucho ritmo y Carlos Sobera y Tania Medina no han podido resistirse a marcarse un baile junto a la banda. Todos los miembros han tenido la oportunidad de concursar en el programa pero solo una integrante ha conseguido el objetivo: llegar a 'el escaparate final' del concurso.

Jennifer llega hasta 'el escaparate final' después de vencer al resto de concursantes en la ruleta, donde ha dado en el clavo al conseguir la puntuación exacta, 100 puntos. La nueva concursante tiene muchísimas ganas de hacerse con todos los premios expuestos, pero para ello debe adivinar el precio justo ¿Logrará Jennifer su objetivo?

La concursante debe acertar el precio justo de los siguientes premios:

Un set que incluye una máquina quitanieves, un cortacésped eléctrico, un soplador de hojas y un kit de batería de 36 voltios

Un set que incluye una cinta de correr, una bicicleta estática, un teléfono reforzado, un altavoz portátil

Un viaje de tres días para dos personas a Efteling, en Holanda

Un coche compacto, moderno y fácil de conducir con diseño deportivo y perfecto para moverse en ciudad

¿Conseguirá adivinar Jennifer cuál es el precio justo del gran escaparate final?

La concursante debe adivinar el precio total del escaparate final y ha conseguido 500 euros de margen. Jennifer se toma su tiempo y escucha lo que el público tiene que decir: ''Yo creo que entre 35.000 o 40.000...'', finalmente decide que el precio es de 37.500 euros ¿Conseguirá la concursante dar con el precio justo o se irá a casa con las manos vacías?

Con la cifra elegida, el marcador comienza a subir despacio y tras unos segundos de espera, Carlos Sobera anuncia cuál es el precio justo de 'el escaparate final': ''26.621 euros'', lo que significa que a concursante vuelve a casa con las manos vacías, y el presentador les anima: ''Viva la batucada de Alcorcón''.

