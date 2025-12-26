Natalia Sette 26 DIC 2025 - 18:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' enseña orgullosa a su nueva pareja y sus seguidores estallan en críticas

Sofía Suescun publica una significativa carta tras los ataques de su madre, Maite Galdeano

Compartir







Maite Galdeano vuelve a estar en el centro de una nueva polémica. Tras todos sus enfrentamientos con Sofía Suescun , su hija y pareja de Kiko Jiménez, la que fuera participante de ‘Gran Hermano’ ha dado que hablar una vez más. La influencer enseña a su nuevo novio y la gente la acusa de haberlo creado con inteligencia artificial.

La de Pamplona está acostumbrada a que la gente hable y comente sobre su vida. Desde que salió como primera expulsada de la edición número 16 de ‘Gran Hermano’, su vida ha estado expuesta al público. Parejas, conflictos familiares, desencuentros en televisión… todo delante de una cámara. Lo que no esperaba Maite, es que una de las noticias más bonitas de su vida, fuera criticada por tantas personas.

La madre de Sofía Suescun presenta a su nuevo novio: un joven llamado Manuel. “Es un poquito más joven que yo pero es el amor que llevaba buscando toda mi vida”, ha dicho ilusionada junto a un foto abrazando a su chico. En la imagen se aprecia claramente que la pareja es menor que ella.

Por si no fuera suficiente, poco después de publicar la primera foto en su perfil de Tiktok, Maite sube otra dedicándole de nuevo unas bonitas palabras a Manuel. “Eres mi vida entera cariño mío, gracias por hacerme tan feliz”, comenta la de Pamplona. Además le escribe un “te amo”, dejando muy claro que está con él.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El problema viene cuando mucha gente se empieza a dar cuenta de que algo no cuadra, ya sea por la diferencia de edad o por pequeños detalles que perciben en la imágen. Aunque algunos de sus seguidores duda de si es o no real, otros los tienen muy claro. “Lo de la IA se nos va de las manos”, le comenta un usuario de Tiktok. Y parece que no es solo cosa de él, pues muchos más se animan a escribir lo mismo. “Ni el propio Pinocho se compara con ella”, asegura otra internauta, dando por hecho que está mintiendo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Uno de los argumentos que están utilizando es que el joven que aparece en la imagen se parece a Kiko Jiménez, novio de su hija Sofía y su archienemigo desde hace años. Muchos creen que tal vez Maite Galdeano ha cogido una foto de la pareja de su hija y con la IA la ha modificado. “Casualmente tiene un aire a Kiko”, comentan sosprechando. De momento, la de Pamplona no ha dado declaraciones al respecto.