Santi Millán: "En 'Got Talent', cada dos minutos pasa algo que te sorprende"

Entrevistamos al presentador de 'Got Talent' y nos contó cómo se hace un éxito durante 11 temporadas

Carlos Latre y Lorena Castell se incorporarán al jurado de ‘Got Talent España’

Si hay alguien que conoce 'Got Talent' como la palma de su mano, es Santi Millán. El carismático presentador lleva once temporadas al frente del talent show pero su percepción del paso de los años no coincide con el calendario: "A mí el tiempo no me pasa, es que no me doy cuenta", dice con esa sonrisa que ya le conocemos.

Si bien esta nueva temporada vino con cambios, como la incorporación de Lorena Castell y Carlos Latre al jurado, es cierto que 'Got Talent' es un formato que lleva muchos años en pantalla y está completamente consolidado. "Aunque parezca mentira, después de 11 años lo afrontamos con ilusión", aseguró Santi, demostrando que la magia del formato sigue intacta y que su equipo está tan motivado como la primera vez. La química, las emociones y el talento son ingredientes que no se agotan, y eso se nota en cada edición.

Pero cuando hablamos de televisión en pleno siglo XXI, las cosas no son tan sencillas como antes. Las audiencias ya no son lo que eran, y el abanico de opciones para los espectadores es prácticamente infinito. En esta entrevista exclusiva para la web de Telecinco, Santi Millán nos cuenta cómo viven esta nueva etapa con los ojos bien abiertos y el compromiso de siempre: "Estamos enganchados al scroll, y en 'Got Talent' está esa esencia, cada dos minutos ocurre algo nuevo".

Sobre la preocupación que pesa sobre un presentador por los datos de audiencia, nos ha dicho: "Al final, quieras o no, las audiencias son quienes marcan tu continuidad en el trabajo". Pero también ha dejado en claro que esto no significa que la calidad del programa se pueda medir solo con números: "La audiencia nunca es reflejo de la calidad del programa".

Es precisamente esta sinceridad, esta forma tan directa y honesta de hablar de su trabajo, la que hace que Santi Millán siga siendo uno de los presentadores más queridos de nuestra televisión. Sin artificios, sin poses, simplemente siendo él mismo. Dale al play, porque te vas a llevar más de una sorpresa.

En definitiva, 'Got Talent' es mucho más que un show de talentos. Es una historia de constancia, de pasión y de adaptación a un mundo audiovisual en constante cambio. Y Santi Millán es la cara amable que nos acompaña en ese viaje, temporada tras temporada.