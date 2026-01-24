Los jueces del talent show de Telecinco tienen muchas cosas en común y otras tantas discrepancias, y nos lo cuentan en este vídeo

De Paula Echevarría a Carlos Latre, los talentos ocultos del jurado de ‘Got Talent’

Paula Echevarría, Risto Mejide, Carlos Latre, Lorena Castell y el presentador del programa, Santi Millán, han pasado por todo tipo de acuerdos y desacuerdos como jueces y parte de 'Got talent'. Evaluar no es fácil y los puntos de vista suelen ser de lo más diversos. Pero también hay puntos en común, hay alianzas y afinidades.

¿Con quién se identifican más a la hora de valorar las actuaciones? Les preguntamos esto durante las grabaciones del talent show de Telecinco y sus respuestas nos han dado información de lo que se cuece en el detrás de escena del formato. Dale play al vídeo para enterarte.

Paula Echeverría y una respuesta antipopular: "Coincido mucho con Risto"

La asturiana ha sido la primera en mojarse, y su declaración ha pillado a más de uno por sorpresa porque ha dicho que tiene afinidad con el juez más odiado del certamen: "Yo coincido mucho con Risto, muchas veces, ¿eh?", lanzó. Pero enseguida matizó su declaración: "Quizá lo adorno más, pero muchas veces coincido con su criterio".

Un sincericidio que demuestra que, pese a las apariencias, la química entre los jurados va más allá de lo que se ve en pantalla. Paula ha ido incluso más lejos defendiendo a Risto: "La gente ya lo tiene como si fuera Darth Vader, pero realmente hace muy buenas valoraciones y yo aprendo mucho del criterio que tiene a la hora de valorar".

Mientras tanto, el propio Risto Mejide ha preferido mantenerse en su línea habitual. Con su característica sinceridad, ha asegurado: "Pues no me he fijado. No lo sé. Yo emito mis valoraciones, independientemente de lo que digan mis compañeros, y creo que ellos hacen lo mismo". Se equivoca: sus compañeros sí que señalan una cercanía de criterio y muchas veces es con él, pese a ser el más temido de todos.

Lorena Castell: la diplomática del grupo

La humorista y presentadora ha optado por la diplomacia, aunque sin dejar de aportar su toque personal. "Yo creo que los cuatro somos perfiles muy diferentes, pero puedo tener algo de ellos", ha comenzado diciendo Lorena. Pero después ha revelado una complicidad especial con Paula: "¡Luego yo creo que soy también muy empática, como Paula, que es que de repente las dos nos miramos y es como Dios mío!". Esta declaración desvela la conexión especial que existe entre las dos mujeres del jurado.

Pero si hay alguien que se ha sincerado al máximo, ese ha sido Carlos Latre. El imitador ha contado: "Pues a mí me gustaría tener la elegancia y la inteligencia de Paula". Una declaración que muestra la admiración que siente hacia su compañera y que seguramente hará las delicias de los fans de ambos.

Pero Carlos no se ha quedado ahí. También ha sido de los que se reconoce en algunos comentarios de Risto: "A pesar de su dureza, tiene una cosa que para mí es fundamental: tiene la noción de lo que se ve en casa". Una reflexión que pone en valor la experiencia televisiva de Risto Mejide y su amplio conocimiento del medio. ¡Dale play al vídeo y descubre toooodo lo que ha lanzado Carlos Latre!