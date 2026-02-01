Logo de telecincotelecinco
Logo de Got TalentGot Talent
Actuaciones

Todas las actuaciones de la cuarta gala de audiciones de 'Got Talent': shows nunca vistos y una sorpresa coreana

Got Talent España
Disfruta de todas las actuaciones de las cuartas audiciones de 'Got Talent España'. telecinco.es

  • Continúa la búsqueda del talento en las cuartas audiciones de 'Got Talent España 11'

Compartir

El jurado de 'Got Talent España', compuesto por Risto Mejide, Paula Echevarría, Lorena Castell y Carlos Latre, continúa buscando el talento para esta undécima edición del programa. En esta cuarta noche de audiciones hemos vivido momentos realmente mágicos donde ha destacado, sobre todo, el pase de oro de Santi Millán, presentador del talent show.

Folklore gaucho de la mano de 'Legión Malambo'

Tambores, malabares... ¡Y fuego en los pies! Estos cuatro argentino conquistan las audiciones.

Folklore gaucho de la mano de 'Legión Malambo' Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 69
Folklore gaucho de la mano de 'Legión Malambo'

Mateo Jurado conquista a Risto Mejide tocando el piano

Tiene tan solo diez años y ya es un prodigio tocando el piano que ha impresionado a Risto Mejide.

Mateo Jurado conquista a Risto Mejide tocando el piano Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 65
Mateo Jurado conquista a Risto Mejide tocando el piano

El show circense de Maksym Vakhnytskyi sobre una cuerda

El riesgo sobre cuerda de este participante deja a todos con la boca abierta.

El show circense de Maksym Vakhnytskyi sobre una cuerda Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 70
El show circense de Maksym Vakhnytskyi sobre una cuerda

Los alumnos de teatro musical del 'Liceo de Moguer' denuncian el acoso escolar

Esta asociación cultural de un pequeño pueblo de Huelva llena de buen rollo el escenario.

Los alumnos de teatro musical del 'Liceo de Moguer' denuncian el acoso escolar Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 71
Los alumnos de teatro musical del 'Liceo de Moguer' denuncian el acoso escolar

Lorena Castell participa en el arriesgado show de Manni

Lorena Castell se sube al escenario para participar en la arriesgada actuación de Manni

La actuación de Manni Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 66
La actuación de Manni

Mario Lampugnani y Golem & Son, en busca del Guinnes Record

Estos participantes buscan varios varios Guinnes Records con sus shows, pero se llevan varios noes.

Mario Lampugnani y Golem & Son, en busca del Guinnes Record Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 72
Mario Lampugnani y Golem & Son, en busca del Guinnes Record

El mago David de la Torre juega con las probabilidades en su actuación

La magia de este participante combina cartas y juego con las probabilidades.

El mago David de la Torre juega con las probabilidades en su actuación Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 73
El mago David de la Torre juega con las probabilidades en su actuación

El grupo vocal coreano 'La Poem' sorprende cantando 'Hijo de la luna'

Este trío musical coreano ha sorprendido con su actuación en castellano.

El grupo vocal coreano 'La Poem' sorprende cantando 'Hijo de la luna' Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 74
El grupo vocal coreano 'La Poem' sorprende cantando 'Hijo de la luna'

El asombroso show circense con aro del Dúo Marly

Primera vez que dos chicas actúan junto a un solo aro en 'Got Talent España'.

El asombroso show circense con aro del Dúo Marly Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 75
El asombroso show circense con aro del Dúo Marly

La asombrosa actuación de Mamá Fiera deja alucinado al jurado

Difícil de describir esta increíble actuación de 'poetry slam' de la artista Mamá Fiera.

La asombrosa actuación de Mamá Fiera deja alucinado al jurado Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 67
La asombrosa actuación de Mamá Fiera deja alucinado al jurado

Jean Lorilleux e Ignacio hacen música con un globo y con los dientes

Prometieron sorprender con sus actuaciones musicales y lo ha hecho..., pero para mal.

Jean Lorilleux e Ignacio hacen música con un globo y con los dientes Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 76
Jean Lorilleux e Ignacio hacen música con un globo y con los dientes

La capacidad vocal Geneviève Côté para imitar sonidos de la naturaleza

Esta artista deja sin palabras al jurado al conectarles con la Madre Tierra.

La capacidad vocal Geneviève Côté para imitar sonidos de la naturaleza Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 77
La capacidad vocal Geneviève Côté para imitar sonidos de la naturaleza

Nabe consigue el pase de oro de Santi Millán

El sorprendente pase de oro de Santi Millán que deja perplejo a Risto Mejide.

El pase de oro de Santi Millán Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 68
El pase de oro de Santi Millán
Temas