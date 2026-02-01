Got Talent 01 FEB 2026 - 01:10h.

Continúa la búsqueda del talento en las cuartas audiciones de 'Got Talent España 11'

El jurado de 'Got Talent España', compuesto por Risto Mejide, Paula Echevarría, Lorena Castell y Carlos Latre, continúa buscando el talento para esta undécima edición del programa. En esta cuarta noche de audiciones hemos vivido momentos realmente mágicos donde ha destacado, sobre todo, el pase de oro de Santi Millán, presentador del talent show.

Folklore gaucho de la mano de 'Legión Malambo'

Tambores, malabares... ¡Y fuego en los pies! Estos cuatro argentino conquistan las audiciones.

Mateo Jurado conquista a Risto Mejide tocando el piano

Tiene tan solo diez años y ya es un prodigio tocando el piano que ha impresionado a Risto Mejide.

El show circense de Maksym Vakhnytskyi sobre una cuerda

El riesgo sobre cuerda de este participante deja a todos con la boca abierta.

Los alumnos de teatro musical del 'Liceo de Moguer' denuncian el acoso escolar

Esta asociación cultural de un pequeño pueblo de Huelva llena de buen rollo el escenario.

Lorena Castell participa en el arriesgado show de Manni

Lorena Castell se sube al escenario para participar en la arriesgada actuación de Manni

Mario Lampugnani y Golem & Son, en busca del Guinnes Record

Estos participantes buscan varios varios Guinnes Records con sus shows, pero se llevan varios noes.

El mago David de la Torre juega con las probabilidades en su actuación

La magia de este participante combina cartas y juego con las probabilidades.

El grupo vocal coreano 'La Poem' sorprende cantando 'Hijo de la luna'

Este trío musical coreano ha sorprendido con su actuación en castellano.

El asombroso show circense con aro del Dúo Marly

Primera vez que dos chicas actúan junto a un solo aro en 'Got Talent España'.

La asombrosa actuación de Mamá Fiera deja alucinado al jurado

Difícil de describir esta increíble actuación de 'poetry slam' de la artista Mamá Fiera.

Jean Lorilleux e Ignacio hacen música con un globo y con los dientes

Prometieron sorprender con sus actuaciones musicales y lo ha hecho..., pero para mal.

La capacidad vocal Geneviève Côté para imitar sonidos de la naturaleza

Esta artista deja sin palabras al jurado al conectarles con la Madre Tierra.

Nabe consigue el pase de oro de Santi Millán

El sorprendente pase de oro de Santi Millán que deja perplejo a Risto Mejide.