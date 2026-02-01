Programas completos
'Got Talent' | Programa 4, en vídeo (31/01/26)
Risto Mejide decide imponerse como reclamo de más pases de oro. Pero no será la única sorpresa: un niño prodigio deslumbra al piano, un coro formado por niños de todas las edades emociona al público, Lorena Castell se convierte en inesperada ayudante de un número y una concursante logra el ansiado pase directo a semifinales. Una gala llena de talento, emoción y decisiones.