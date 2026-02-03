Estefanía y Stefan al límite piden ayuda al equipo de 'Casados a primera vista'

La falta de complicidad entre Estefanía y Stefan termina con un juego entre ellos

La tensión marca el ‘sí, quiero’ de Estefanía y Stefan y él se desahoga con el equipo de ‘Casados a primera vista’: “No soy cualquier tío”

A pesar de los primeros momentos de tensión que vivieron Stefan y Estefanía, ambos ha pasado su noche de bodas como marido y mujer. Al entrar en la habitación, ella se ha quejado de que solo hubiera una cama para dormir los dos: "Ponemos almohadas en medio", decía él algo resignada. Finalmente, y por evitar posibles molestias, Stefan ha decidido abandonar la cama y dormir en el sofá de la habitación para no "incomodarla".

A la mañana siguiente, el canario se ha levantado del sofá cama y ella ha amanecido en la cama matrimonial y han descubierto cuál será el destino de su luna de miel: Punta Cana. Tras un largo vuelo, ambos han llegado al hotel, pero Estefanía no parece muy entusiasmada con su marido: "Hay una cosa que es energía, que es conexión, y eso no hay", reconocía. Por su parte, Stefan ha reconocido sentirse "triste" porque esperaba conocer a "la mujer de su vida" en el programa y tener una luna de miel para "conectar con ella", pero esa conexión no ha existido: "Me han jodido", reconocía.

"No tenemos 'feeling'"

La tensión entre ellos continuaba y sus personalidades no encajaban en las primeras horas de convivencia entre ambos: "No tenemos 'feeling', no hay más. Yo no quiero una luna de miel con una amiga. Este matrimonio no funciona. No voy a estar detrás de una persona que no quiere conectar conmigo", se quejaba Stefan. Estefanía no se ha quedado corta, diciendo que no siente conexión con él porque le ve más "femenino a él que a mi".

Estefanía ha compartido su decepción con el equipo de 'Casados a primera vista', en una dura conversación en la que ha admitido que no le gusta Stefan: "Yo no persigo, yo atraigo. Yo soy una mujer y él es muy femenino. No me atrae, le veo como mi amigo gay", explicaba la joven. Ella ha reconocido que no ve conexión y que no puede forzarse a sentir nada por el canario. "Él es muy intenso. Me agota la energía y me agobia", decía ella. Las personalidades entre marido y mujer son completamente distintas y por eso chocan.

Stefan se desahoga con el equipo

Tras esta conversación, Stefan ha llegado del gimnasio y le ha pedido que le de dos besos en la mejilla, y han chocado: "Me he acercado a ella, como me puedo acercar a cualquier persona y me ha puesto la cara como con un poco de rechazo. Es la primera vez en mi vida que me tratan de esta manera", admitía él.

Además, el canario también ha decidido hablar con el equipo para desahogarse y compartir su situación, explicando que ella tiene un "bloqueo" y que él se niega a ir detrás de ella: "Me valoro y no voy a lamerle el culo a una mujer que no quiere ceder nada", decía Stefan. Él ha afirmado que son muchas "red flags" las que tiene Estefanía y que no es capaz de aguantarlas.

Una dinámica para acercar a la pareja

Los expertos del programa han decidido intervenir para intentar que salte la chispa entre Stefan y Estefanía mediante algunas preguntas para conocerse mejor. Con este juego, parece que ambos se han acercado un poco, mientras compartían confidencias y experiencias personales. Sus respuestas han servido para que se entiendan en algunos aspectos personales.

Stefan ha compartido con su mujer que le cuesta abrirse con su familia, especialmente con su padre, lo que ha supuesto que el de Lanzarote se haya emocionado: "Él es muy intenso y chocamos", contaba entre lágrimas. Estefanía le ha intentado aconsejar tras escuchar lo que le ha contado su marido. Ella también le ha confesado su recuerdo más valioso, algo que también ha hecho que la de Plasencia comience a llorar.

Este ejercicio ha supuesto un punto de unión entre los dos: "Es una terapia de impacto esto. Me siento identificado contigo", decía él. ¿Será suficiente para que conecten durante su luna de miel? Descúbrelo en los siguientes capítulos de 'Casados a primera vista'.