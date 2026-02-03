Cristina Tárrega se defiende de las feroces críticas que ha recibido tras sus polémicas palabras sobre el feminismo

Este lunes 2 de febrero, 'Vamos a ver' hablaba del derecho a la intimidad después de que varios medios de comunicación publicasen que Alejandra Rubio estaría esperando a su segundo hijo en común con Carlo Costanzia.

Patricia Pardo defendía a su compañera de programa y lanzaba un alegato a favor del derecho de las mujeres a hacer público o no su embarazo: "No pretendo demonizar a ningún compañero, ni mucho menos, pero creo que la evolución de la sociedad está y deberíamos ir de la mano de esa evolución y creo que hay una sensibilidad diferente en el público", decía la presentadora.

Cristina Tárrega puntualizaba la opinión de Patricia Pardo y su comentario generaba una gran polémica en las redes sociales: "La gente no recibe de la misma manera el titular de 'Fulanita está embarazada' porque somos todos muy feministas para unas cosas sí y para otras no".

"Yo soy periodista y, desde luego, persona. Entonces, no soy nada feminista, porque, si me dejo llevar por la corriente. Es que al final así estamos, que no me dice un piropo nadie por la calle. Ahora resulta que no nos pueden decir un piropo y estamos con la autoestima totalmente hundida", añadía en directo.

Ante el revuelo generado, Cristina Tárrega reaccionaba hoy en el programa: "Ayer me pegué in tiro en el pie porque yo el feminismo como concepto y como definición lo llevo en el ADN desde que nací, pero el feminismo actual no me representa. No soy nada extremista y solo me refiero a una parte, pido disculpas si a alguna la he ofendido, pero yo no quiero que la mujer se convierta en un instrumento político porque no lo somos", ha comenzado a defenderse.

Cristina Tárrega ha continuado: "Llevo desde lo años 80 trabajando en un mundo de hombres y sobreviví, aunque he hecho frente a muchas cosas y he vivido cosas muy duras, pero lo más duro es ver que una mujer dirigida por un hombre por detrás quiera acabar con mi trabajo. La peor acosadora que he tenido ha sido una mujer y por eso creo en las personas. En mi vida personal no quiero que me vean no más ni menos que un hombre, quiero que me vean igual, pero eso lo consigo con mi trabajo".

Cristina Tárrega: "Yo soy incapaz de ponerle una crítica a una mujer para machacarla. No lo haría jamás"

"El comentario se ha extralimitado y no es así. Siento que en los años 90 podía hablar con más libertad que ahora. Ahora no puedo decir nada porque voy a ser juzgada. En la puerta de Mediaset me he encontrado a una compañera de la sección de política que me ha dicho que cómo voy a ser yo feminista si no hay más que verme andar y caminar ¿Se puede ser más machista? He entrado llorando y su compañero, que pertenece a la misma ideología que ella, se ha callado y no me ha dicho nada", ha denunciado.

Antes de finalizar, Cristina Tárrega ha añadido: "No entiendo que me pongan en tela de juicio con todas las cosas que he innovado. Yo soy incapaz de ponerle una crítica a una mujer para machacarla. No lo haría jamás".