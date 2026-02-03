Carlos Sobera dice que no sabe adivinar precios y pide abaratar las entradas para el cine

El presentador de 'El precio justo' confiesa sus hábitos como consumidor: prioriza la calidad, se pone "muy nervioso" con los recibos inesperados y está a favor de bajar el precio del cine.

Nuevos juegos y el tándem Carlos Sobera-Tania Medina, las claves de la nueva etapa de 'El precio justo'.

'El precio justo' no es solo un concurso, es historia viva de la televisión. El formato más longevo del mundo ha regresado a las pantallas renovado, pero manteniendo su esencia clásica: el escaparte final, la emoción de "a jugar" y la regla de oro de no pasarse ni un céntimo. Al frente de esta nave se encuentra Carlos Sobera, un maestro de ceremonias que sabe manejar la tensión y el humor como nadie. Pero, ¿Qué pasa cuando es el presentador quien tiene que enfrentarse a las preguntas? En el vídeo que acompaña a esta noticia, sometemos a Sobera a un test rápido para descubrir que tal se maneja él con los precios en su vida real.

El resultado es una charla llena de honestidad. Cuando le preguntamos qué se le da mejor, si calcular precios exactos, intuirlos o simplemente aparentar que sabe lo que hace, Sobera no duda: "Fingir seguridad", responde entre risas, admitiendo que es una habilidad que "llevo haciendo toda la vida". Una confesión que revela que, detrás de su confianza en plató hay muchas tablas de actor y un gran instintito para el espectáculo.

Ni yates ni supermercados

Sobera también nos deja saber sus preferencias de compras, ya que lejos de querer saber el precio justo de lujos inalcanzables, el presentador se muestra muy práctico. Asegura que no le interesa el coste de un yate porque no se lo va a comprar", ni tampoco el de un coche de lujo, argumentando con picardía que "tienen muchos impuestos".

Curiosamente, el mundo del supermercado también se le resiste, admitiendo que ahí no entiende nada, lo que sugiere que no es él quien suele hacer la compra semanal. Lo que si tiene claro es su criterio fundamental a la hora de pagar: "La calidad, sin duda". Aunque le gustaría probar las cosas antes de adquirirlas, algo imposible en la mayoría de casos, prefiere invertir en algo bueno antes que arriesgarse.

El test también saca el lado más reivindicativo del presentador. Sobera no duda en calificar el cine de "carísimo", sugiriendo una bajada de entradas para llenar las salas, y señala a "los gobiernos que meten impuestos a tope" como responsables del alto coste de la gasolina. Por último, nos cuenta que su mayor dolor de bolsillo son los "recibos inesperados", esos pagos sorpresa que le ponen muy nervioso cuando creía tener todas sus cuentas al día.

No te pierdas el video completo para ver las reacciones de Carlos Sobera y descubrir su faceta más cotidiana como consumidor.