¡Accidente inesperado! El próximo martes a las 23:00h en 'Universo Calleja': ''¡Me he roto un dedo!''

Universo Calleja 06 FEB 2026 - 13:22h.

El próximo martes a las 23:00h, podrás disfrutar de un nuevo programa de 'Universo Calleja', en Telecinco. No te pierdas las aventuras frenéticas, los grandes momentazos y las confesiones de los invitados que acompañan a Jesús Calleja en este viaje inolvidable.

El nuevo programa no dejará indiferente a nadie, los invitados. junto a Jesús Calleja, se ponen al límite en su viaje sobre ruedas por la Columbia Británica. Además, el programa estará marcado por un accidente en bicicleta inesperado de uno de ellos: ''¡Me he roto un dedo!''

¡No te los pierdas! El martes a las 23:00h, en Telecinco.