Universo Calleja 04 FEB 2026 - 01:10h.

¡No te pierdas un avance del siguiente programa de 'Universo Calleja'!: el próximo martes, a las 23:00 horas, en Telecinco

Jesús Calleja se encuentra en Maldivas grabando 'Universo Calleja' con Montoya, Laura Madrueño y Lorena Castell: las primeras imágenes de su aventura

Tras un trepidante estreno lleno de aventuras frenéticas, confesiones y momentos inolvidables en la Columbia Británica (Canadá), el próximo programa de 'Universo Calleja' no dejará indiferente a nadie. Esta vez, el viaje será sobre ruedas, con nuevos invitados, acción y muchas risas.

Y es que en el nuevo episodio, los invitados, junto a Jesús Calleja, se pasarán a las ruedas y protagonizarán una aventura muy pero que muy loca... ¡en una autocaravana! Una aventura que no se escapará de algún imprevisto que otro y que nos dejará momentos 'de película'.

Además, nuevos invitados como Maxi Iglesias o Ruth Lorenzo aparecerán en este segundo capítulo de 'Universo Calleja', lo que se traducirá en nuevos destinos salvajes "y bestias" en plena naturaleza y que harán de 'Universo Calleja' algo único e irrepetible.

Y algún accidente que otro inesperado pondrá en jaque la aventura de uno de ellos... todo esto y mucho más, en el siguiente programa de 'Universo Calleja', el próximo martes a las 23:00 horas, en Telecinco.