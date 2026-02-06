Dos amigos se reencuentran en plató para despejar todas sus dudas: "¿Todavía de te gusto?"

Michelle entra en el plató de 'El diario de Jorge' con una caja. Dice estar muy nerviosa por lo que va a vivir esta tarde con Raúl, el que fuese su mejor amigo en el instituto. Cuenta Michelle que a él le costó abrirse con ella, pero que lograron derribar barreras y a entablar una gran amistad. Un día, él le confesó que le gustaba, que se estaba enamorando de ella. Michelle le rechazó como pareja y él se enfadó. Aún así, siguieron siendo amigos.

Poco después, él se fue a vivir a Extremadura. Al principio, continuaron manteniendo el contacto, hasta que él se echó pareja y la bloqueó tanto en WhatsApp como en redes sociales. Cree que fue por inseguridades con la novia. Al tiempo, le desbloqueó, hablaron, ella le confesó que tenía novio y que era feliz y Raúl la volvió a bloquear. Michelle quiere reencontrarse con él para preguntarle el motivo de su bloqueo.

El esperado reencuentro entre Michelle y Raúl, examigos de instituto

Nada más verle a través den pantallón, Michelle reconoce que Raúl ha cambiado mucho físicamente. Al entrar en plató, Raúl le confiesa a Jorge Javier Vázquez que no tiene pareja y abre la caja que traía consigo Michelle: en su interior está el collar y el peluche que él le regaló en su momento a Michelle y una carta donde le pregunta '¿todavía te gusto?'. Él sabe de quién se trata, quién se esconde detrás de esa caja. Reconoce que sí, que aún le gusta Michelle.

Al reencontrarse en plató, se abrazan y ella le pregunta por qué llevó a cabo ese cambio tan repentino con ella cuando se echó novia. Él responde para aclarar sus dudas: "Por hacerle caso a esto" (dice señalándose el pecho). "¿Y te echaste novia porque te gustaba o para olvidarte de mí?", quiere saber ella, a lo que Raúl le contesta que por ambas razones. Pero no ha conseguido olvidarla y por eso la bloquea. En este momento, Jorge Javier le aconseja a Michelle respetar su decisión. El reencuentro completo, en el vídeo.