El épico momento de Jorge Javier Vázquez rapeando en una batalla de gallos con dos veinteañeros

Jorge Javier Vázquez ha improvisado un pequeño rap cuando ha ido a dar paso a una batalla de gallos entre dos amigos veinteañeros de Jaén. Fran ha venido a 'El diario de Jorge' con el objetivo de darle apoyo a su amigo Manuel, que atraviesa un pequeño bache en su vida.

El joven quiere ver a su amigo sonreír. Quiere que no pierda la esperanza, y por eso le ha prouesto hacer lo que más le gusta: rapear. Manuel lleva dos o tres años sin participar en una batalla de gallos. Y dice que tiene muy poca esperanza en el mundo, pese a que sueña con dedicarse profesionalmente a ello.

Además, este joven tiene verdadera ilusión por este estilo musical ya que lo considera "una vía de escape" para soltar todo lo que vive por dentro. "Me gustaría vivir del rap, es difícil. Me gustaria grabarlo, he hecho conciertos y todo", dice.

Somete a una batalla de gallos a su amigo para darle fuerzas

Pero Manu ha llegado con las ideas bien claras. Quiere que su amigo vuelva a ser él, y por eso le ha sorprendido en directo con una batalla de gallos. Como no podía ser de otra forma, Jorge Javier Vázquez ha improvisado una introducción divertida en la que también rapeaba.

"Por un lado, Fran aceitunero pasa a la tarima. Por otro Manu que vuelve con adrenalina. ¿Quién ganará ese duelo que tanto esperamos? Que suenen los versos y los ritmos creados", lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El presentador no podía evitar las risas en pleno directo. Tras ello, los invitados rapeaban en una batalla de gallos que ha tenido incluso votación del público presente en el plató del programa. "Veo empate", compartía Vázquez.