Claudia, expareja de Osvaldo, asegura que estuvo con él en un encuentro "especial" hace unos días

Claudia venía a 'El diario de Jorge' con las claras intenciones de pedirle a su expareja, Osvaldo, tener un buen trato tras su ruptura. Dice que con su familia sigue llevándose muy bien, por lo que ve necesaria una cordialidad entre los dos.

Pero Osvaldo ha rechazado tener cualquier tipo de encuentro con Claudia en pleno directo. Así se lo anunciaba a Jorge Javier Vázquez en el plató, mientras su expareja permanecía en una sala aparte. El presentador le desvelaba que su propuesta había sido rechazada y se ha producido tras ello un momento bastante tenso.

Rechaza encontrarse con su ex y saltan chispas

Claudia ha decidido no quedarse callada ante la negativa de su ex para vover a verse. "No me insultes porque al final va a hacer que enseñe algo", le lanzaba sin tapujos. Con esta frase se refería a las pruebas que dice tener sobre un encuentro con ella "especial" de hace unos días. La mujer también explica que puede demostrar que ambos tuvieron más que un tonteo hace 5 meses, cuando ya habían cortado y él había rehecho su vida con su nueva ilusión, Darling.

Esta última estaba en pleno directo escuchando todo lo que decían uno y otra. Darling no daba crédito y le preguntaba a su chico si era verdad lo que contaba su ex, quien no dudaba en decir que era todo "mentira". Pero a Darling le estaban empezando las dudas, que finalmente han aclarado en el programa de Telecinco.

"Tengo fotos y vídeos, que Osvaldo sabe que a mí me encanta grabarle", aseguraba Claudia. Darling tenía claro que este encontronazo ha supuesto un antes y un después en su relación. "Lo voy a hablar con él ahora", aclara.