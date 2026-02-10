A Martina no le sirven las excusas de su amiga Verónica para no ir a su cumpleaños

Lo que parecía un simple malentendido acabó convirtiéndose en un tenso y surrealista cara a cara en El diario de Jorge. Martina y su amiga Verónica se reencontraron en plató para aclarar una bronca que estalló tras la ausencia de esta última en el cumpleaños de la joven.

Según relató Martina, Verónica le había asegurado que no podría asistir a la celebración porque debía quedarse en casa cuidando de su perra. Sin embargo, durante el programa salió a la luz una versión muy distinta: mientras Martina celebraba su cumpleaños —que además compartía con su hermana gemela—, Verónica habría estado de karaoke con compañeros de trabajo hasta las seis de la mañana.

La revelación provocó la indignación de Martina, que confesó haberse sentido profundamente dolida al llegar a su fiesta y comprobar que apenas había amigos suyos, solo gente del entorno de su hermana. “Yo entré pensando que tenía una sorpresa y me encontré sin mi gente”, explicó entre lágrimas.

Martina llorando y Verónica en el karaoke

El momento más tenso llegó cuando se desveló que Verónica no solo salió de fiesta, sino que además habría regresado a casa en metro al amanecer, dejando a la perra sola durante horas. Una situación que desató las críticas tanto de Martina como de María, la otra amiga del grupo y organizadora del cumpleaños, quien calificó la excusa de “no medio normal”.

Durante el enfrentamiento, Verónica intentó justificarse alegando la distancia hasta su casa y que el cumpleaños era “igual que otros años”, algo que tampoco sentó bien al resto. María aseguró que siempre habrían estado dispuestas a llevarla en coche si lo hubiera pedido.