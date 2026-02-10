Las lágrimas de Sole al ver su vestido de boda: "Es muy fuerte"

Sole ha llegado a 'El diario de Jorge' con un objetivo muy claro: casarse con su marido, Gastón. Tras toda una vida en común, la pareja ha intentado pasar por el altar en varias ocasiones, pero siempre ha habido un obstáculo: Gastón nunca termina de dar el paso definitivo, a pesar de que ella se lo ha propuesto en repetidas ocasiones.

Según explicó Sole en el plató, el motivo principal es el miedo de su pareja al compromiso. "Tiene miedo al compromiso", explicaba la mujer a Jorge Javier, dejando claro que esta situación le ha generado frustración y tristeza con el paso de los años.

A lo largo de todo el programa, el presentador Jorge Javier Vázquez ha intentado que Gastón adivinara quién era la persona que le había llevado hasta 'El diario de Jorge', pero el argentino no ha logrado acertarlo. Las dudas, los nervios y la incertidumbre han estado muy presentes durante todo el directo, reflejando la tensión emocional del momento.

Finalmente, Jorge Javier Vázquez ha dado paso a Sole, que ha hecho una entrada de lo más impactante: ha aparecido en el plató vestida de novia y con la marcha nupcial sonando de fondo. Una escena que ha dejado completamente descolocado a Gastón, que no daba crédito a lo que estaba viendo.

"Si no nos casamos este año, no me caso"

Gastón no podía creer lo que veía al ver a su mujer vestida de novia y se ha acercado rápidamente a ella para darle un beso. Visiblemente emocionada, Sole le ha explicado el motivo de esa sorpresa tan especial: "Te traje aquí, y me arreglé así, para que veas lo guapa que estoy y para decirte que quiero casarme contigo. No tengas miedo y pon fecha. Si no nos casamos este año, no me caso", decía Sole entre lágrimas, arrancando una fuerte ovación en el plató.

Todo apunta a que esta emotiva petición ha surtido efecto. Gastón, conmovido por el gesto, ha aceptado finalmente el reto y ha confirmado en directo que sí habrá boda. Una decisión que ha provocado la alegría tanto de Sole como del público presente, convirtiendo el momento en uno de los más emocionantes del programa. Para cerrar el programa por todo lo alto, Jorge Javier Vázquez ha lanzado el ramo de novia al público, poniendo el broche final a una tarde cargada de emociones, lágrimas y felicidad, que muchos espectadores ya califican como uno de los momentos más memorables de 'El diario de Jorge'.

Sole: "Es muy fuerte, no tenía fe"

Durante el programa, Sole ha vivido otro momento muy especial al probarse por primera vez un vestido de novia, algo que llevaba soñando durante años. La experiencia la ha emocionado profundamente y la sorpresa ha impresionado a la invitada, que no podía creerse lo que estaba viviendo en directo.

"No tenía fe. Siempre insisto en que quiero casarme, es muy fuerte", reconocía ella, visiblemente emocionada. Sole también ha confesado que vestirse de novia en el plató ha supuesto cumplir uno de los mayores sueños de su vida, dejando claro que este paso significa mucho más que una simple boda: es el cierre de una historia de amor marcada por la espera, la perseverancia y la ilusión.