Todo lo que ocurría desde el momento de la caída de Jesús Calleja a la dura decisión que tenía que tomar

En medio de su viaje en caravana con rumbo a la isla de Vancouver en la Columbia Británica, Jesús Calleja y los invitados a 'Universo Calleja' hacían un alto en el camino para seguir con las aventuras. Santi Millán y Ruth Lorenzo iba a poder ver los bosques canadienses desde el aire en un impresionante vuelo sin motor, mientras el presentador junto a Willy Bárcenas, Ana Peleteiro y Maxi Iglesias se adentraban en la montaña para hacer una espectacular ruta en bicicleta en el que iba a surgir un inesperado inconveniente.

Cuando ya llevaban un gran tramo en esta ruta de bicicleta, en uno de los tramos más complicados, Jesús Calleja no conseguía controlar su bicicleta protagonizando una aparatosa caída de la que el presentador se levantaba muy dolorido: "Me he roto el dedo, tengo que hacer un programa". El que no dudaba en continuar el camino: "Vamos a seguir, tengo el dedo roto y si se me enfría no puedo bajar, me duele mucho. Se me ha abierto entero el dedo, tengo el hueso al aire".

Jesús Calleja tiene que visitar el hospital durante la grabación

Cuando llegaban al final de la ruta, comentaba con el equipo lo ocurrido: "Me he roto el dedo roto en tres cachos, requiere de operación seguro, por la experiencia que tengo. He tenido un dolor terrible, tengo el hueso astillado". Y los invitados se rendían ante la entereza del presentador ante este momento y continuar llegar en bicicleta hasta el lugar: "No sé cómo has podido bajar".

Calleja dejaba a los invitados de camino a la caravana mientras él se marchaba al hospital para que le mirasen la magnitud de lo ocurrido. Ya en urgencias, el presentador explicaba cómo se sentía mientras pensaba en lo que iba a pasar con la grabación del programa: "Lo vamos a acabar, eso te lo digo yo".

El presentador mostraba el dedo a la cámara tras contar el primer diagnóstico viéndose la magnitud de lo que le había ocurrido: "Me ha confirmado que lo tengo roto". Y pasaba un mal rato cuando le curaban y cosían, lo que provocaba sus gritos de dolor.

Cuando Santi Millán y Ruth Lorenzo se incorporaban al grupo tras su experiencia de vuelo sin motor se quedaban completamente alucinados al enterarse de todo lo ocurrido: "¿Lo estáis diciendo en serio? No me lo puedo creer".

Los invitados, preocupados con el estado de Jesús recibían un audio suyo desde el hospital con actualización de lo que estaba pasando y tranquilizándoles. Y pasadas las horas, volvía a la caravana, lo que provocaba la alegría de todos sus invitados y les contaba el diagnostico aunque no era el definitivo: "Tengo que volver al hospital y mañana por la mañana os veo".

Jesús Calleja tiene que abandonar la grabación de 'Universo Calleja' tras su caída

Después de su vuelta al hospital y confirmar que no tiene uno, sino dos dedos rotos, el presentador tenía que tomar una dura decisión sin precedentes, abandonar durante unos días la grabación de 'Universo Calleja', lo que comunicaba a los invitados visiblemente afectado: "Me tengo que ir, una rotura hay que operarla sí o sí, no puedo quedarme. No puedo ni decirlo, no me ha pasado en 20 años esto y encima con gente como vosotros".

El que preguntaba a Santi Millán si le podía sustituir en su ausencia: "Estás muy capacitado para hacerlo". El que no dudaba en decir que sí a esto. Al que aseguraba que iban a seguir conectados y le pedía que hiciera mucho grupo.

"Santi coge el relevo y estaré yendo a los siguientes 'Universo Calleja' que son muchos. Me tengo que ir por un episodio", explicaba el aventurero antes de marcharse.