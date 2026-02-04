Patricia Fernández 04 FEB 2026 - 01:04h.

Jesús Calleja y sus invitados escalan al pico Tricouni, una montaña de más de 2.000 metros

En el estreno de temporada de 'Universo Calleja', Jesús Calleja ha puesto rumbo a la Columbia Británica para vivir una gran aventura junto al presentador Santi Millán, la atleta olímpica Ana Peleteiro, el músico Willy Bárcenas y el cómico e imitador Raúl Pérez.

Los cuatro invitados, junto al presentador, comenzaban atravesando una vía ferrata, que ya les mostraba que iban a vivir momentos que iban a sacar a relucir sus miedos. Los que continuaban poniendo a prueba en Squamish, con un rafting por las salvajes aguas del río Elaho.

Pero el gran reto del episodio se iba a dar con Jesús Calleja y sus invitados escalando al pico Tricouni, una montaña de más de 2.000 metros, lo que iba a ponerles al límite, pasando por el cansancio, las dudas de algunos de enfrentarse a lo desconocido y los miedos, que a tantos metros de altura no faltaban, en especial en Raúl Pérez, que confesaba en algún tramo que no lo estaba pasando bien.

Entre confesiones y risas comenzaba este ascenso, en el que Calleja aprovechaba para conocer más a algunos de ellos, mientras otros sacaban a relucir su lado más deportista. Santi Millán y Ana Peleteiro encabezaban el grupo, aunque con algunos problemas: "Nos hemos perdido". Mientras Calleja esperaba a un Raúl que estaba haciendo frente a todo lo que se le ponía por delante, acompañado de Willy Bárcenas, ahora un enamorado de la montaña, que alentaba a su compañero en sus momentos más complicados. Y todos acababan encontrándose para hacer una parada y afrontar lo que quedaba por delante.

Cuando los metros iban ascendiendo, Raúl Pérez tenía un momento de debilidad, lo que confesaba ante las cámaras: "No lo estoy pasando bien ahora, estoy como muy vertical". Y que confesaba a un Jesús Calleja: "Tengo un poco de vértigo, no estoy bien". El que le daba explicaciones sobre lo que quedaba por delante: "Es una escalada real, el objetivo es la cima. Nada es obligatorio, las montañas no se van a mover, siempre se puede volver". Pero el cómico decidía seguir adelante.

Todo mientras Ana Peleteiro dudaba a lo que se enfrentaba, en su primera escalada: "¿Dónde está agarrada la cuerda?" Mientras Santi Millán y el presentador le tranquilizaban: "Estás en las mejores manos".

Todos seguían adelante, ascendiendo poco a poco para llegar a una cima que les esperaba ya a unos pocos metros, pero quedaba el tramo más complicado. El que Raúl afrontaba con miedo, pero con todas las ganas del mundo, el último en llegar a esta cima, aplaudido y completamente arropado por sus compañeros, que le daban un aplauso ante su gran esfuerzo y esto le hacía romperse: "Creía que no podía, es la cosa más difícil que he hecho en mi vida".

Las palabras de Jesús Calleja a los invitados tras su épica subida

Después de este emocionante momento tras la épica subida, Calleja quería decir unas palabras a todos los invitados: "Enhorabuena, os habéis pegado un pico que es una barbaridad". Haciendo mención especial a Ana y Raúl, que se enfrentaban a su primera montaña. Y se partía de risa al ver en el estado que habían llegado los zapatos de Santi Millán.

Viviéndose también un emotivo momento al despedir a Raúl de esta experiencia, que dedicaba a todos unas palabras de agradecimiento: "Me da mucha pena irme, ha sido una experiencia increíble".

Raúl Pérez habla de su vida más desconocida

Un Raúl Pérez que se despide del programa después de haberse dado a conocer más en su conversación con Calleja: "Empecé a trabajar de ingeniero, casi tres años, les tuve que decir a mis padres que lo que me gustaba era imitar gente. Soy bastante introvertido, observador, me suelto poco porque me cuesta expresar mucho los sentimientos". El que contaba la enfermedad que pasó y por lo que tiene problemas en un dedo: "Fue una bacteria, me chupé el dedo en una herida que tenía y me entró ahí, casi me apuntan la mano".

El que se sinceraba sobre su profesión como imitador y cómo hacerlo con Leiva hizo creer a la gente que era el propio cantante: "Me vi en pantalla y me asusté. Noté un antes y un después cuando empecé a imitar a Pedrerol". El que mostraba a Calleja muchos de los personajes a los que imita, con lo que este alucinaba.