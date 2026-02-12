Silvia Bronchalo concede nuevas declaraciones en '¡De viernes!': "Yo creo que sí hubo relación sentimental entre mi hijo y Edwin"

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, cuenta cómo se enteró del crimen de su hijo y la llamada que tuvo con él: "Ahí se acabó mi vida"

Silvia Bronchalo, rota de dolor, narra en exclusiva cómo fue la infancia y adolescencia de Daniel Sancho, su relación con Edwin Arrieta, cómo fue el momento en el que le confesó los hechos y el papel de Rodolfo Sancho en la vida del hijo de ambos, mañana en ‘¡De Viernes!’.

¿En qué punto se encontraba la relación que el joven mantenía con su novia en aquel momento? ¿Cómo fue el primer encuentro con él en Tailandia? ¿Qué esperaba Daniel Sancho del proceso judicial? ¿Qué valoración hace ella de la sentencia? La protagonista se romperá al ver de nuevo la reconstrucción del suceso que el condenado realizó junto a la policía tailandesa.

Y responde a muchas preguntas que aún no tienen respuesta ¿Cómo fue la ruptura entre Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho y por qué no tienen relación? ¿Qué llevó a ambos a iniciar una batalla judicial? ¿Qué valoración hace del documental sobre el caso que grabó el actor?

Durante la amplia entrevista concedida a Santi Acosta, Bronchalo también se referirá a los padres y la hermana de la víctima, Edwin Arrieta, y lanzará un mensaje para la familia del cirujano colombiano.

Carmen Borrego, Rocío Flores, María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos y Sonia Madoc se sumarán al equipo habitual de colaboradores para analizar la última hora con imágenes inéditas de ‘GH DÚO’, en la nueva entrega de ‘¡De Viernes! que conducirán Santi Acosta y Beatriz Archidona