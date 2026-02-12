Logo de telecincotelecinco
Logo de ¡De viernes!¡De viernes!
Promos

La entrevista íntegra de Silvia Bronchalo sale a la luz: las confesiones más íntimas de la madre de Daniel Sancho en '¡De viernes!'

La entrevista íntegra de Silvia Bronchalo sale a la luz: las confesiones más íntimas de la madre de Daniel Sancho en '¡De viernes!'
Silvia Bronchalo y su entrevista en '¡De viernes!'. Mediaset España
Compartir

Silvia Bronchalo, rota de dolor, narra en exclusiva cómo fue la infancia y adolescencia de Daniel Sancho, su relación con Edwin Arrieta, cómo fue el momento en el que le confesó los hechos y el papel de Rodolfo Sancho en la vida del hijo de ambos, mañana en ‘¡De Viernes!’.

¿En qué punto se encontraba la relación que el joven mantenía con su novia en aquel momento? ¿Cómo fue el primer encuentro con él en Tailandia? ¿Qué esperaba Daniel Sancho del proceso judicial? ¿Qué valoración hace ella de la sentencia? La protagonista se romperá al ver de nuevo la reconstrucción del suceso que el condenado realizó junto a la policía tailandesa.

 Y responde a muchas preguntas que aún no tienen respuesta ¿Cómo fue la ruptura entre Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho y por qué no tienen relación? ¿Qué llevó a ambos a iniciar una batalla judicial? ¿Qué valoración hace del documental sobre el caso que grabó el actor?

Durante la amplia entrevista concedida a Santi Acosta, Bronchalo también se referirá a los padres y la hermana de la víctima, Edwin Arrieta, y lanzará un mensaje para la familia del cirujano colombiano.

Carmen Borrego, Rocío Flores, María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos y Sonia Madoc se sumarán al equipo habitual de colaboradores para analizar la última hora con imágenes inéditas de ‘GH DÚO’, en la nueva entrega de ‘¡De Viernes! que conducirán Santi Acosta y Beatriz Archidona

 

Temas