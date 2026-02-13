'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Javier Lambán: una vida dedicada a Aragón, al socialismo y crítico con los pactos con el independentismo catalán

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha destacado ha destacado las palabras de Óscar López culpando del fracaso electoral en Aragón al fallecido Javier Lambán.

"Buenos días. Hasta ahora, la culpa del batacazo electoral del PSOE en Aragón era del PP, que ha inflado a la ultraderecha, también era culpa de los bulos, de Felipe González y de que no había tiempo suficiente para que conocieran a Pilar Alegría. Sin embargo, ahora resulta que el PSOE ha tenido su peor derrota en la región por culpa de Javier Lambán. Esto es lo que ha dicho el ministro Óscar López sin que le tiemble la voz. La miseria política y ética de señalar a un compañero fallecido traspasa todas las líneas rojas de la moral y la decencia humana culpando públicamente a una persona que ya no se puede defender. No es un manual de resistencia, es un manual de miseria. Una injusticia con un hombre que ha dejado un legado político en su tierra. Escribía Víctor Hugo en Los Miserables que "la primera justicia es la conciencia", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa Quintana: "¿A qué difunto va a culpar Óscar López cuando pierda las elecciones en Madrid?"

Ana Rosa Quintana ha continuado: "Ajustar cuentas pendientes con un difunto retrata la falta de cualquier tipo de conciencia, define la propia derrota, el deterioro moral y una forma de gobernar. ¿A qué difunto va a culpar Óscar López cuando pierda las elecciones en Madrid? El Gobierno también ha dejado de lado sus supuestos principios y ha votado junto a toda la derecha y la extrema derecha del arco parlamentario la Ley de multirreincidencia para complacer a Junts. La intención de esta Ley es castigar a los carteristas multirreincidentes, pero el que le ha robado la cartera a Sánchez una vez más es Puigdemont. El PSOE ha votado lo mismo que Junts, que el PP, que el PNV y que Vox. Un total de 302 votos, algo inédito esta legislatura. Un Gobierno de coalición dividido que vota cosas diferentes".

"Los principios de nuestro presidente son los principios de la Yenca, izquierda, derecha, un pasito para alante y otro para atrás. Mientras vota junto a Vox en España, en Europa Sánchez intenta ir al choque con Meloni. No se ha presentado a la reunión informal previa a la cumbre europea. Un plantón que busca polarizar también en Europa y lo que único que hace en realidad es marginarnos. Es dejar fuera de la foto a España, el único de los grandes países europeos que no fue a esa reunión. Sánchez se despidió a la francesa, sin hacer declaraciones porque no nos hablamos con nadie salvo con Hamás. No es la primera vez que quedamos fuera. Sánchez ya lo hizo con la OTAN", ha sentenciado en directo Ana Rosa.