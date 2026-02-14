telecinco.es 14 FEB 2026 - 19:00h.

El jurado más veterano reflexiona sobre qué es realmente el talento y confiesa cuál es la disciplina con la qué mas empatiza. También lanza un aviso: no basta con ser bueno, hay que saber venderlo.

Las novedades de la undécima edición de 'Got Talent': del primer concursante creado con IA al "secuestro" del Pase de Oro

Compartir







La maquinaria de 'Got Talent' vuelve a ponerse en marcha y, con ella, regresa la mirada más crítica y analítica de la televisión: Risto Mejide. Con años de experiencia tras la mesa del jurado, se ha convertido en el filtro definitivo para los aspirantes. Pero, ¿Qué busca exactamente Risto cuando se apagan las luces y comienza el show? En el vídeo, el jurado más temido ofrece una masterclass sobre qué tipo de disciplina es con la que empatiza más y qué definirá a esta nueva temporada.

Para Risto, el talento se aleja de la perfección técnica para adentrarse en el terreno de las emociones. Según explica, el talento ante todo es: "la capacidad de provocar algo en el espectador", no se trata solo de cantar bien o ejecutar a la perfección una acrobacia, sino de generar una reacción emocional en el espectador. Al ver pasar a cientos de aspirantes cada año, Risto cuenta que él es el primero en sentir muchas cosas, desde la euforia hasta la indignación, y ese impacto que genera es lo único que cuenta en el escenario.

El talento que más conmueve a Risto

Aunque a menudo se le asocia con la exigencia musical, Risto nos revela en el vídeo cuál es la disciplina con la que más conecta personalmente, su respuesta sorprende ya que no dudó un momento: la improvisación.

Para el juez, este arte es el que "más empatía" le genera porque va más allá del ensayo y el error, ya que la improvisación requiere "inteligencia, ingenio y capacidad de adaptación", tres cualidades que Risto valora por encima de cualquier otra. Un cantante puede traer una canción ensayada mil veces, pero un improvisador se juega el tipo en el momento, demostrando agilidad mental que suele ser la clave para conquistar a este jurado.

Descubre cuál es la disciplina favorita de Lorena Castell y cómo vive ella la emoción del directo

Risto lanza también una reflexión sobre el estado de la industria en nuestro país. Ante la pregunta de si hay mucho talento en España, su respuesta es un rotundo sí, pero con un matiz importante. "En España hay mucho talento", asegura, pero identifica un problema: "Descubrirlo a tiempo y mostrarlo de la manera adecuada". Muchas veces el fallo no está en la habilidad del artista, sino en el envoltorio y en la oportunidad.

'Got Talent' no es solo un escaparte, sino una plataforma necesaria para enseñar todo ese talento oculto ante un gran público. No te pierdas el vídeo completo para entender qué es lo que realmente se necesita para triunfar en esta nueva temporada.