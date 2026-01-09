Risto Mejide ha puesto en marcha una novedad relacionada con el Pase de Oro en 'Got Talent 11'

Las novedades de la undécima edición de 'Got Talent': del primer concursante creado con IA al "secuestro" del Pase de Oro

Compartir







'Got Talent 11' llega a Telecinco el sábado 10 de enero a las 22:00 con importantes novedades, entre ellas dos nuevos miembros del jurado, Lorena Castell y Carlos Latre, que se suman a los veteranos, Risto Mejide y Paula Echevarría, y ajustes en la mecánica de los Pases de Oro.

En cada una de las Semifinales un juez diferente utilizará el Pase de Oro para permitir que un concursante pase a la Gran Final de forma directa y Santi Millán contará por primera vez con su propio Pase de Oro en esta fase, que podrá utilizar en cualquier momento.

A estas novedades hay que sumarle una que ha añadido Risto Mejide, que se ha dado a conocer en la presentación de la nueva edición. "Este año Risto ha hecho una cosa única y es que ha secuestrado el Pase de Oro, es algo inédito, va a marcar un antes y un después en la historia de 'Got Talent', él es imprevisible", ha explicado Mario Briongos, CEO de Fremantle España.

Risto Mejide, en declaraciones a Telecinco, se ha pronunciado por primera vez sobre esta novedad que ha introducido en esta edición y que marca un punto de inflexión en el formato. Nos ha explicado, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, que está muy agradecido con la productora por la libertad que le conceden para innovar.