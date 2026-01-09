Ana Carrillo 09 ENE 2026 - 13:28h.

'Got Talent' regresa a Telecinco el sábado 10 de enero a las 22:00 con importantes novedades

Paula Echevarría y Risto Mejide, sobre los nuevos jurados: "Carlos Latre es el mejor en lo suyo y Lorena Castell es un animal televisivo"

'Got Talent' regresa a Telecinco con su undécima edición, que cuenta con importantes novedades y que arranca el sábado 10 de enero a las 22:00. Santi Millán seguirá siendo el maestro de ceremonias y en el jurado repiten Risto Mejide y Paula Echevarría, a los que se suman Lorena Castell y Carlos Latre. "Es la mejor edición", ha sido la frase más repetida en la presentación de esta nueva edición, cuyo primer avance puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia y que demuestra que habrá actuaciones nunca vistas en el formato.

A las novedades en la mesa del jurado y de las actuaciones en el escenario hay que sumarle que en esta edición veremos por primera vez un número protagonizado por un concursante creado íntegramente mediante Inteligencia Artificial. Su actuación, que combinará magia y tecnología, está supervisada por Jon Hernández, que es uno de los divulgadores de IA más destacados de España.

También hay ajustes en la mecánica de los Pases de Oro: como en anteriores ediciones, en la fase de Audiciones, el jurado y Santi Millán podrán dar Pases de Oro tanto de forma individual como conjunta, pero hay novedades importantes: en cada una de las Semifinales un juez diferente utilizará el Pase de Oro para que un concursante pase directamente a la Gran Final y Santi Millán contará por primera vez con su propio Pase de Oro en esta fase.

En los Pases de Oro hay otra novedad destacada: Risto Mejide, por primera vez en la historia del formato, "secuestra" el Pase de Oro. Así lo ha explicado Mario Briongos, CEO de Fremantle España, en la rueda de prensa de presentación de la edición: "Este año Risto ha hecho una cosa única y es que ha secuestrado el Pase de Oro, es algo inédito, va a marcar un antes y un después en la historia de 'Got Talent', él es imprevisible".

En declaraciones a Telecinco, Risto Mejide nos ha contado que agradece la libertad que le concede la productora para poner en marcha este tipo de ideas: