Llega una nueva entrega de 'Allá tú', en la que la multitud de concursantes aspiran a ser el elegido que le permita sentarse en la ansiada silla y conseguir hasta 100.000 euros. Hoy, el turno es para Rosi, de Madrid, pero nacida en Setenil de las Bodegas. Por las puertas de 'Allá tú llega Victor, su hijo que se encuentra estudiando ingeniera de telecomunicaciones. Sobre la mesa, Rosi enseña una camiseta sobre una asociación que contribuye con la disfagia, una enfermedad que presenta su hijo. Por ello, ha querido mostrar la increíble ayuda que ha recibido con ellos.

La concursante no ha dudado en explicar a Juanra Bonet qué haría con el dinero, y es que todos los años va junto a su familia a una casita rural. En este contexto, tiene claro que le gustaría poder tener una vivienda allí, pero asegura que "es el sueño de mi marido, no el mío. Quiero una cocina nueva que él cocina muy bien", revela entre risas.

La concursante queda entre la espada y la pared con un panel verde y una oferta de la banquera

Una buenísima racha les deja en el ecuador del programa con un panel ¡prácticamente verde! Por lo que las ofertas de la banquera son rechazadas por la concursante. Sin embargo, tras estas buenas cajas las verdes han comenzado a salir y los nervios de Rosi iban floreciendo. Entre decisión y decisión, le contaba a Juran Bonet que se había traído una piedra de la suerte y no ha dudado en contar la historia que hay tras ella; y es que tuvo un accidente de coche en el que se enfrentó a un juicio y confiesa que su amiga le regalo ese amuleto para que le fuese bien en el juzgado ¡Y así fue!

Por otro lado, las decisiones dejaban alucinado a Juanra y más después de ver que el panel se estaba quedando completamente verde. Eligiendo los números por motivos especiales, su hijo tomaba la última decisión que les llevaba a descartarse la última roja. Ahora se enfrentaban a una última oferta de la banquera, con ella se situaban económicamente en mitad de sus últimas cajas por lo que tras pensarlo bastante...¡La concursante se plantaba con la maravillosa cifra de 9.779 euros!