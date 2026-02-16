Ana Rosa: "Un rearme moral. Esto es lo que ha pedido sin despeinarse un pelo Pedro Sánchez"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana, tras las declaraciones del ministro Óscar López: "La miseria de señalar a un compañero fallecido traspasa todas las líneas rojas"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha destacado la intervención de Pedro Sánchez en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Buenos días. Un rearme moral. Esto es lo que ha pedido sin despeinarse un pelo Pedro Sánchez a la Unión Europea en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Un rearme moral que pide el líder de un partido que no ha dudado en atacar a una persona fallecida como Javier Lambán para culparle de la debacle electoral del PSOE en Aragón. Está por ver a quién van a culpar, como publica El Mundo, de la caída del partido a mínimos de poder históricos, porque el PSOE sólo ha ganado seis de las últimas 26 elecciones, han perdido 20 y han empatado en una", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "De momento, el aparato del partido ha culpado este fin de semana de estos fracasos electorales al líder de una de las pocas Comunidades en las que gana el PSOE. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha dicho: "Hay compañeros como García-Page que compran el marco del PP. No lo entiendo".. No entienden que Page sea la aldea gala del PSOE y para un socialista que gana elecciones lo quieren matar políticamente. En Ferraz también han decidido matar al padre, al fundador del PSOE moderno, a Felipe González. La ministra Ana Redondo, ha dicho: "Hay jarrones chinos que ya no quedan bien en las estanterías". Y el ministro Ángel Víctor Torres invita a González a dejar el PSOE. Sánchez se erige en el faro de la moral en Múnich mientras en España incumple su promesa repetida hasta cinco veces de no pactar con Bildu, de saltarse la Constitución concediendo la amnistía, incumpliendo el mandato constitucional de presentar Presupuestos".

Para finalizar, Ana Rosa Quintana ha apuntado: "Ante este panorama, la apelación moral del presidente resulta paradójica cuando se pone en contexto con la política doméstica: una administración asediada por la corrupción, desafección social con un presidente que no puede salir a la calle, una gestión negligente en materia de infraestructuras, en vivienda, en inmigración y en Sanidad, con una ministra que antes se ponía a la cabeza de las manifestaciones y hoy ni se reúne con sus colegas médicos. Habla de moral en Europa un Gobierno que tiene una brújula ética que ha perdido el Norte".