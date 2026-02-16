Acampadas de jóvenes en Alzira, valencia, para optar a la compra de vivienda pública

El fondo España Crece que impulsa el Gobierno movilizará 23.000 millones de euros para "resolver la crisis habitacional"

El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año y tratar de paliar de esta manera el gran problema habitacional que atraviesa nuestro país.

Un claro ejemplo de este problema son las colas que hay este lunes en Alzira, Valencia, donde llevan 5 años sin construirse viviendas de promoción pública.

Muchas personas son las que permanecen desde el sábado por la mañana, bajo el frío y el viento que estos días ha asolado parte nuestro país, para tratar de hacerse con una de estas 123 viviendas que se desbloquearán mañana por la mañana.

Nuestro reportero de 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Ana, una de estas jóvenes que aprovecha para estudiar mientras espera a que llegue el momento de poder optar a una de estas viviendas: "La situación es complicada para todos, para jóvenes y no tan jóvenes que tenemos que aprovechar las pocas oportunidades que salen", nos ha contado.

Otras de las personas que esperan con paciencia con Concepción y su marido, que desde hace tres días permanecen sin moverse de allí para tratar de conseguir una vivienda para su hijo de 28 años.

Nico y Miriam son los primeros de la cola y esperan poder hacerse con un ático: "Nos turnamos y nos hacemos el relevo cada 6 o 7 horas. Llevamos 3 años de alquiler y teneos un alquiler digno, pero queremos tener una vivienda propia para poder optar a un futuro y tener hijos en algún momento", nos ha explicado esta pareja.