La reacción de Ana Rosa a la entrevista de Silvia Bronchalo: "Las madres van a ver a los hijos a la cárcel"

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha reaccionado a la entrevista de SIlvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, en Telecinco

Así vivió Silvia Bronchalo el momento de la condena de su hijo Daniel Sancho a cadena perpetua: "Lo que más me dolió fue su cara"

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, continuaba en '¡De viernes!' con la entrevista en la que por primera vez hemos podido verla hablando del asesinato de su hijo, Daniel Sancho, a Edwin Arrieta.

Las declaraciones de la madre de Daniel Sancho fueron realmente duras y, durante la entrevista, pudimos ver a una mujer totalmente rota y con sentimientos encontrados.

Este lunes, Ana Rosa Quintana ha reaccionado en directo a la entrevista de Bronchalo: "Las familias no tiene la culpa de lo que ha hecho Daniel. Ni el padre ni la madre tienen la responsabilidad y les ha destrozado la vida igualmente. Las madres siempre van a ver a los hijos a la cárcel, hagan lo que hagan", ha dicho la presentadora.

Silvia Bronchalo se rompe al explicar si ha perdonado a Daniel Sancho

Sobre si la opinión que tiene sobre su hijo ha cambiado, Silvia Bronchalo respondía: "Supongo que mucha gente piensa que debería haberlo repudiado, pero a mí no me ha salido así", explicaba. Pese a que Silvia sigue sin asimilar lo que ocurrió, aseguraba que Daniel Sancho "sigue siendo su hijo" y "lo sigue queriendo".

La entrevistada se rompía al hablar sobre lo que sintió cuando su hijo confesó los hechos: "Fue devastador. Me destruye por completo porque es mi sangre y para mí es incomprensible un acto así, que tu propio hijo pueda haber cometido algo así te destruye cómo persona".

"Sigue siendo mi hijo y le sigo queriendo a pesar de lo que ha hecho", decía Silvia Bronchalo, con la voz entrecortada, antes de revelar si había perdonado a su hijo: "Le perdono y espero que algún día él pueda pedir perdón". También, Silvia aclaraba que no ha sentido nunca "odio y rechazo" hacia su hijo, es más, confesaba que en estos momentos "incluso lo quiere más" porque "necesita ayuda".