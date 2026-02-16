¿Con qué personaje de Telecinco te emparejarías a primera vista? Las colaboradoras se mojan

Telecinco.es 16 FEB 2026 - 17:30h.

Retamos a nuestras expertas a buscar su media naranja ideal de los pasillos de Telecinco, unas respuestas que demuestran que el verdadero salseo a veces está detrás de cámaras, ¡dale play!

¿Team romántico o team Grinch? Los colaboradores se dividen ante San Valentín

Estamos más que acostumbrados a diseccionar las vidas amorosas de los famosos, a destapar infidelidades y a analizar cada movimiento bajo las sábanas de los realities. Pero, ¿qué pasa cuando giramos los focos hacia nuestras propias expertas en el corazón?

Aprovechando la resaca de San Valentín, hemos querido jugar a ser celestinas por un día en los pasillos de Telecinco. El reto era sencillo pero comprometido: Si tuvieras que emparejarte con algún rostro conocido de la cadena, ¿quién sería el afortunado o afortunada? Las respuestas nos han dejado claro que, a la hora de elegir, cada una tiene un radar muy distinto.

Del amor adolescente al magnetismo de la noticia

La primera en enfrentarse al dardo de Cupido ha sido Giovanna González. La periodista partía con desventaja, ya que en el pasado confesó públicamente que el actor Aitor Luna, protagonista de la serie de Telecinco 'Pura Sangre', era su amor platónico desde pequeña. Como las normas del juego impedían repetir candidato, a Giovanna le ha tocado borrar a su crush histórico de la mente y seguir soñando.

Tras muchas dudas y descartes mentales, la colaboradora ha dado un giro radical, cambiando la ficción por la información pura y dura: su elegido ha sido nada menos que un presentador. A Giovanna le resulta un hombre con un "perfil muy interesante", demostrando que la elegancia y la seriedad también levantan pasiones en la redacción.

Amores imposibles y amistades de plató

Donde no ha habido ni un segundo de duda ha sido en el turno de Leticia Requejo, ya que con su estilo directo y sin filtros, la periodista ha apuntado directamente al prime time de la cadena. Con mucho humor, ha aclarado que es plenamente consciente de que el presentador está felizmente casado y que ella adora a su mujer. Sin embargo, en este juego de fantasía televisiva, Leticia reclama su cuota de fanatismo declarando que "él sabe que le amo", un flechazo televisivo que muchos seguro que comparten.

Por su parte, Alejandra Prat ha preferido salirse de lo romántico y apostar todo al amor de amigas. Barriendo para casa ha elegido a su compañera de batallas: Adriana Dorronsoro, asegurando que la ama profundamente y que se ríe un montón con ella, dejando claro que a veces, la mejor pareja que te puede dar la televisión es una amistad a prueba de bombas.

