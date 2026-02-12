¿Team romántico o team Grinch? Los colaboradores se dividen ante San Valentín

Telecinco.es 12 FEB 2026 - 12:36h.

Se acerca el día de los enamorados y la redacción se divide entre los que creen en la importancia de la festividad y los que piensan que es puro consumismo

Rocío Flores se pronuncia sobre la situación de Gloria Camila, Manuel Cortés y Álvaro García: "Espero que siga soltera"

Compartir







Faltan pocos días para que el calendario marque el 14 de febrero y el mundo se tiña de rojo. Escaparates llenos de corazones, anuncios de colonias, bombones y reservas imposibles en los restaurantes. Para unos es la excusa perfecta para reavivar la llama, pero para otros es una "presión innecesaria" inventada por los centros comerciales.

En Telecinco.es hemos querido tomar la temperatura al amor preguntando a nuestros colaboradores de qué bando son. Y cuidado, porque mientras algunos ya tienen los billetes de avión comprado, otros han declarado la guerra a los regalos típicos.

Pasaportes listos frente a la indiferencia del calendario

En el lado soleado de la vida está Adriana Dorronsoro, una de las estrellas de 'Vamos a ver'. La periodista no esconde que es una romántica empedernida, aunque también está en el barco de la teoría de que "el amor hay que celebrarlo todos los días", define que San Valentín sigue teniendo una magia especial. "¿A quién no le hace ilusión que su pareja tenga un detalle?", se pregunta. Y nos pone un ejemplo: este año cambia el plató por los zocos, admitiendo que se marcha con su chico a Marrakech para vivir la fecha como se merece.

En el polo opuesto tenemos la indiferencia total de Miguel Frigenti, colaborador de 'El tiempo justo', y Pepe del Real, compañero de Adriana en 'Vamos a ver', que ven el 14 de febrero como un día más en el calendario. Para Pepe, esto es "como la Navidad", una fiesta puramente consumista donde, si acaso, cae un vinito o una cena, pero sin perder la cabeza. Miguel va más allá y asegura que si se acuerda de la fecha es "porque todo el mundo me lo está recordando", ya que por él pasaría sin pena ni gloria.

La lista negra de los obsequios prohibidos

Pero la palma se la lleva Leticia Requejo, ya que su postura no es de indiferencia, es de total rechazo. Tanto si tiene pareja como si está soltera, la colaboradora expresa que esta festividad le da "una pereza tremenda". Lo ve algo muy comercial, forzado y avisa: "Conmigo que no cuenten".

Pero su alegato va más allá cuando habla de los regalos y hace un llamamiento para detener los obsequios inútiles: nada de peluches que cogen polvo ni de rosas que se secan a los dos días. "No aportan nada", sentencia, dejando claro que para conquistarla hace falta mucho más que cumplir con el trámite del calendario.

Dale play para ver el debate y descubrir a los verdaderos románticos (y los Grinch) del programa.