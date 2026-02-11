De Aitor Luna a César Muñoz, los "tentadores" de la cadena según los colaboradores

Telecinco.es 11 FEB 2026 - 13:02h.

Jugamos a imaginar una edición 'Stars' del reality en los pasillos de Mediaset: mientras algunos cumplen un sueño adolescente, otros se debaten con el mito erótico por excelencia

Olatz y Barranco responden si van a ir en pareja a 'La isla de las tentaciones': "Me volvería loco"

Puede que las hogueras de la República Dominicana se hayan apagado temporalmente en televisión y que el drama se haya mudado a los micrófonos de 'Tentaciones Privé', pero el espíritu del formato sigue intacto. Los debates con los antiguos participantes demuestran que el interés por la fidelidad (y la falta de ella) no pasa de moda. Pero.... ¿Qué pasaría si la próxima villa se montara en los pasillos de Mediaset?

'La isla de las tentaciones' nos ha enseñado que nadie es inmune a los encantos de un soltero dispuesto a conquistar, y que hasta la pareja más sólida puede tambalearse si aparece la persona adecuada en el momento justo. Hemos retado a nuestros colaboradores a elegir a su tentador ideal dentro de la casa, y cuidado, porque hay respuestas desde los mitos eróticos de la cadena hasta amores platónicos de la adolescencia.

Para algunos miembros del equipo, como Giovanna González, la elección es un viaje al pasado. Ella tiene claro su objetivo y señala a un actor que protagoniza la última serie de Telecinco 'Pura Sangre', como el culpable de su amor platónico de joven. La colaboradora nos cuenta que no seguía la corriente de la mayoría que solía suspirar por su hermano menor, sino que ella era "fiel" y haría sonar la luz de la tentación al instante.

Pepe del Real en cambio lo tiene mucho más claro y apunta a lo más alto. El colaborador elige sin dudar al que define como el "tentador histórico de la cadena" y dice que para él el presentador ha sido, es y será el gran referente atractivo, "un mito erótico" indiscutible que ha marcado una época en Mediaset y que, pasen los años que pasen, seguirá siendo la tentación definitiva de cualquiera.

Sin embargo, como en toda buena edición, siempre hay alguien que se resiste y ese es el caso de Alejandra Prat, quien asegura tener una relación a prueba de bombas, afirmando que "sigo en la misma tentación desde hace 20 años". Para ella, no hay tentador VIP ni soltero en Mediaset capaz de competir con la estabilidad real que tienen en casa, demostrando que no todos caerían en el juego.

Dale play al vídeo para descubrir las divertidas confesiones comprobar quiénes serían los solteros de oro en esta hipotética edición.