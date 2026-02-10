Patricia Fernández 10 FEB 2026 - 01:20h.

Natalia y Milton se conocen en el altar y viven infinidad de emociones en sus primeras horas juntos

El álbum más esperado de ‘Casados a primera vista’: las fotos oficiales de las bodas

Compartir







Milton y Natalia han sido los últimos en contraer matrimonio en 'Casados a primera vista', los que partían con algo en común, que son padres y tienen claro que necesitan a alguien a su lado que comparta esto junto a ellos y que no sea un impedimento, además de tener muchas ganas de tener un amor bonito y sin completos.

Una boda en la que no faltaban momentos emotivos, antes y después. Por separado, Milton y Natalia derrochaban emoción con sus padres mientras se preparaban para este importante momento. Él encontraba en su figura paterna el apoyo que necesitaba en este momento: "No me puedo creer esto que estamos viviendo, te puede ir bien porque no la elegiste tú". Como ella protagonizaba un momento muy emocionante con su padre: "No llores, que lloro yo y no puedo".

Con las primeras impresiones de la familia al conocerse, llegaba Milton al altar, el que no podía ocultar sus nervios, en medio de los que intercambiaba sus primeras palabras con los seres queridos de Natalia: "¿Le gustaré?" Y la madre de Natalia intentaba tranquilizarle, mientras todos intercambiaban sus primeras impresiones al verle: "Una cosa es lo que ella necesita y otra lo que le guste".

Y sin hacerse esperar más entraba Natalia y caminaba hacia al altar, a la que esperaba con una sonrisa Milton cuando se daba la vuelta para verla: "Estás muy guapa". Los que no podían evitar las lágrimas al compartir este momento, en el que ambos presentaban a sus familias.

Con todo esto, ambos compartían sus votos: "No te ofrezco promesas, te ofrezco complicidad, risas y no darte un adiós cuando las cosas se vuelvan complicadas". Los que provocaban una gran emoción en todos los presentes, como lo hacían cuando se daban el 'sí, quiero' e intercambiaban los anillos que les ha unido a tan solo unos minutos de haberse conocido, lo que sellaban con un beso frente a todos, los que coreaban el "vivan los novios" propio de las bodas.

El siguiente paso era el convite, en el que los novios compartían sus primeras impresiones con sus familiares. Milton lo hacía con su hijo, con el que comparte un fuerte vínculo, el que le confesaba qué había pensado al conocer a Natalia. Como también lo hacía la parte de la familia de ella, que dudaba en lo que pensaba ella: "Ha habido momentos que conectaban muchísimo, pero la he visto en otros momentos más seria, tengo sensación contradictoria".

Momento en el que todos los invitados aprovechaban para hacer preguntas a los recién casados. Ambos contestaban con total sinceridad sobre lo que esperan de este matrimonio y qué han sentido en sus primeros momentos juntos, lo que provocaba risas y momentos de confidencias entre ellos.

La luna de miel de Milton y Natalia

Con una emoción propia de quien cumple un sueño, Natalia se enteraba de que su destino de luna de miel era Laponia finlandesa, lo que ponía contento a Milton pese a que él prefería un destino de calor. Y tras afrontar su primera noche juntos, tras la que el argentino tenía una detalle con su ya mujer que a ella le ponía muy contenta, ambos ponían camino a este destino.

Ya entre nieve y una vista de ensueño, la pareja tenía sus primeras rencillas. La maleta y el orden que Natalia creía oportuno en la habitación era uno de los motivos que desataban las primeras tensiones, como lo era el primer momento juntos en el jacuzzi, en el que él buscaba algo de acercamiento, pero ella se mostraba completamente distante: "Las cosas hay que ganárselas".

Al día siguiente, cuando Milton y ella salían a explorar y esquiar, Natalia se mostraba completamente frustrada con los esquís, al no controlarlos llevando practicando este deporte desde los 8 años, lo que generaba un complicado momento en este primer día, que él había imaginado completamente de otra manera.

¿Amor a primera vista en los pasillos de Mediaset entre colaboradores?

¿Es posible enamorarse en los pasillos de la redacción? Mientras algunos imponen una estricta "ley seca" laboral, otros confiesan flechazos reales con presentadores estrella de la cadena, dale al 'play' y descubre si los colaboradores de Mediaset han vivido lo que es el amor a primera vista.