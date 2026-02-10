El gran cambio en la relación de Stefan y Estefanía durante su luna de miel: “Está empezando a funcionar este experimento”
De vuelta a Punta Cana, Estefanía y Stefan están comenzando a disfrutar un poco más de su luna de miel en 'Casados a primera vista' tras el taller que organizaron los expertos para mejorar su relación. El recién estrenado matrimonio ha cambiado su relación y han empezado a compartir momentos de armonía: "Me estoy empezando a encontrar más cómodo con ella porque se está empezando a mostrar más cercana conmigo", reconocía el canario.
Estefanía ha achacado este cambio a la actividad que realizaron, con la que comenzaron a conocerse mucho mejor y con la que han conectado más desde un punto más "amoroso". Tal ha sido el cambio de actitud entre ambos, que han compartido confidencias, risas e incluso una especie de tonteo durante su tarde en la piscina mientras se echaban crema: "Ahora soy más yo. Está saliendo esa esencia de mi, que es la que verdaderamente me gusta", reconocía ella.
Stefan, por su parte, también ha admitido que se siente más él con su mujer: "Estamos los dos con ese tonteo. Marcando espacio, pero con ganas. Me gusta y me está haciendo sentir diferente", explicaba él. La ilusión se ve en la mirada de ambos, que han reconocido que este experimento "está empezando a funcionar".
Estefanía: "Me estás conquistando, lo estás haciendo bien"
Los expertos le han enviado una dinámica en la que han disipado todos los fantasmas que les han perseguido desde el 'sí, quiero'. Ambos han intercambiado algunas preguntas hacia su pareja para acercar posturas en su última noche de luna de miel antes de regresar a España. "Si hay química entre nosotros, la conquista es mutua", decía Stefan, a lo que Estefanía respondía: "Me estás conquistando, lo estás haciendo bien".
Entre preguntas y respuestas, se han sincerado y él ha confesado que le gusta. Ella, por su parte, le ha dicho, entre risas nerviosas, que la falta de confianza ha estado detrás de que no se haya abierto antes y ahora ya le da más "cariño". Ambos han compartido un momento íntimo lleno de magia y algunas lágrimas: "Le quiero dar una oportunidad al amor. Y es esto", decía Stefan.
Stefan se sincera con su mujer en la luna de miel
"Cuando te miro, Estefanía, veo en ti una niña interior deseando salir y amar, y eso me encanta. Por eso estoy ahí", terminaba el canario, confesando que necesitaba resolver sus dudas con Estefanía. Por su parte, ella se ha puesto nerviosa al escuchar las palabras de su marido: "Ya nos vamos quitando cada vez más barreras", justo antes de quitar la almohada que les separaba en la cama. ¿Cómo continuará la pareja ahora que ambos han experimentado ese acercamiento tan esperado en 'Casados a primera vista'?