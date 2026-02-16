Esta y otras polémicas de Pablo Echenique en sus redes sociales

Las redes sociales han estallado en las últimas horas después de que el político de Unidas Podemos, Pablo Echenique, publicara en X (Twitter) un mensaje sobre las preferencias sexuales de la población española basándose en una encuesta realizada por el CIS. El presentador de 'El tiempo justo', Joaquín Prat, ha respondido al tuit y ha cargado contra Pablo Echenique por sus palabras.

"El simple hecho de utilizar el sexo anal para estigmatizar a unos o a otros ya me parece de tener una calidad intelectual bastante floja, bastante limitada", respondía el periodista tras ver el mensaje en el programa. En ese tuit, Echenique afirmaba que "el 49,5% de los votantes de Vox prefieren el sexo anal frente al 38,7% de la población general" y que "a partir de ahí, cada uno haga sus valoraciones políticas".

Las reacciones no han tardado en llegar dentro de la misma red social, pues distintos usuarios le han recriminado a Echenique "defender los derechos LGBTIQ+ por la mañana y usar la orientación sexual como insulto por la tarde", calificándolo de homofobia. Tras esta polémica el político ha borrado el mensaje, afirmando que no era su intención, pero sin disculparse.

Otras polémicas de Pablo Echenique

No ha sido la primera vez que el político de Unidas Podemos se ha visto envuelto en alguna polémica, pues han sido más de 6.000 tuits los que ha borrado en sus redes sociales. Algunas de estas polémicas fueron pagar en negro a su asistenta, por lo que fue multada de 11.000 euros, o dar un mensaje sobre los sacerdotes.

José Luis Pérez, periodista de Cope y colaborador del programa, ha explicado que: "Esta es la dinámica en la que algunos quieren convertir la política", reconociendo que al meterte en polémicas ganas notoriedad y tienen que "subir el escalafón de las tonterías".