Miguel Salazar Madrid, 16 FEB 2026 - 16:42h.

La influencer asegura que en la entrevista con la artista barcelonesa "no existían líneas rojas"

La reacción de Joaquín Prat al ver la "increíble" recuperación de Jaime Anglada y denuncia su caso: "Es una persona de 12"

Compartir







Soy una pringada se ha estrenado en 'El tiempo justo' como colaboradora para opinar sin tapujos sobre los temas que están en la actualidad. "Vengo a probar, igual no vuelvo, aviso", confiesa como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La inlfuencer ha hablado en directo sobre la polémica entrevista con Rosalía. Recordemos que la plataforma Notfumadores denunció tanto a Soy una pringada como a la intérprete de éxitos como 'La perla' o 'Malamente' por fumar en el podcast 'Special Peolple Club', lo que ha generado un gran debate en torno a la libertad de expresión. Fue Rosalía quien, en un espacio cerrado, decide de un momento a otro fumar un cigarrillo e invita a la influencer a hacerlo.

Soy una pringada: "Las líneas rojas me las tengo que poner yo"

A pesar de que Soy una pringada reconoce no ser fumadora, decide sumarse a la invitada porque asegura que le gusta "hablar a caladas". "Es muy maja, muy cercana. Se quedó un montón de rato y se puso todos los gorros que le puse", comenta Soy una pringada en su estreno como colaboradora del programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. "Hicimos pijamada", apostilla.

La influencer aclara además que "no había líneas rojas" en la entrevista. Eso sí, aclara que es ella quien debe saber qué límites cruzar. "Las líneas rojas me las tengo que poner yo, porque sino salgo en los periódicos. No puedo hablar porque si pudiese hablar...", relata.