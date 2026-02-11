Miguel Salazar Madrid, 11 FEB 2026 - 17:51h.

El presentador ha recordado el día en que pudo conversar con él en 'El tiempo justo'

Los familiares de Xisco Quesada, el joven influencer de 28 años que luchaba contra un cáncer de páncreas, han anunciado el fallecimiento del mallorquín a través de sus redes sociales este miércoles. El caso de Quesada se hizo viral y llegó a recaudar hasta 900.000 euros para intentar acceder a un tratamiento privado de alto coste.

Joaquín Prat recuerda el día en que entrevistó a Xisco Quesada

Joaquín Prat, presentador de 'El tiempo justo', ha homenajeado al joven mallorquín en directo con unas emotivas palabras. "Me emocionó particularmente su historia cuando la vi en Instagram", comienza diciendo como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Prat, al escuchar por redes el testimonio de Quesada, no dudo ni un instante en ofrecerle espacio en el programa para profundizar en su caso. Hoy ha recordado el día en que conversaron en el programa de Telecinco. "Tuvimos la suerte de poder hablar con él, de escuchar su testimonio lleno de fuerza. Denunció las dificultades que hay para acceder a algunos de los tratamientos contra el cáncer, en este caso el cáncer de páncreas", relata Joaquín Prat.

El periodista le dedica unas emotivas palabras a la familia y amigos de Xisco Quesada en un momento nada fácil de asimilar para ellos. "Descansa en paz, has sido un ejemplo para todos nosotros. Nuestro abrazo más sincero para los familiares y amigos. Es una lástima", comparte Joaquín Prat.

A Xisco Quesada le diagnosticaron un cáncer de páncreas con metástasis en el hígado el pasado mes de junio de 2025. Desde aquél momento, el joven decidió compartir su historia a través de redes sociales, donde visbilizó la enfermedad y su tratamiento. Sus últimos días los ha pasado rodeado de sus seres queridos en la Clínica Universidad de Navarra (Pamplona). Antes de fallecer, Xisco Quesada dejó cinco vídeos con cartas dirigidos a sus familiares y amigos con mensajes de reflexión y ánimo.