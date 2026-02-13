Logo de telecincotelecinco
Logo de El tiempo justoEl tiempo justo

La reacción de Joaquín Prat al ver la "increíble" recuperación de Jaime Anglada y denuncia su caso: "Es una persona de 12"

La reacción de Joaquín Prat al ver la "increíble" recuperación de Jaime Anglada y denuncia su caso: "Es una persona de 12"
Joaquín Prat, contento por las imágenes de Jaime Anglada. 'El tiempo justo'
Compartir

El amigo de Felipe VI, Jaime Anglada, sufrió un terrible accidente en la madrugada del 8 de agosto de 2025 que le ha supuesto medio año de recuperación. Y es que fue atropellado mientras conducía su Vespa en Palma de Mallorca por un joven que triplicaba la tasa de alcohol, huyendo del lugar.

Después de haber pasado por un coma inducido, Jaime Anglada reaparece públicamente en una entrevista para el 'Diario de Mallorca' que ha sido comentada por los colaboradores de 'El tiempo justo' y también por Joaquín Prat, quien ha aprovechado para mandarle un mensaje y denunciar su caso.

PUEDE INTERESARTE

Las palabras de Joaquín Prat sobre Jaime Anglada

Tras ver los totales de la entrevista, Joaquín Prat reconoce que "quería ver a Jaime así". Y es que, según el presentador "no solo es un magnífico cantautor, es una persona, no 10, es una persona 12".

"Es increíble cómo se ha recuperado Jaime después del terrible accidente", señala. Sin embargo, "cuando uno que va borracho va en dirección contraria y tú que vas en tu moto te arrolla, quizá no deberíamos hablar de accidente, ¿verdad?", denuncia Joaquín Prat.

PUEDE INTERESARTE

"El caso es que está vivo de milagro, pero es un milagro que siga sonriendo y que pronto va a volver a los escenarios, estoy convencido. Un abrazo enorme, Jaime, cómo me alegro de verte así recuperado y además al lado del maestro Miguel Ríos. Qué alegría", concluye.

Temas