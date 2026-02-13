La reacción de Joaquín Prat al ver la "increíble" recuperación de Jaime Anglada y denuncia su caso: "Es una persona de 12"
Jaime Anglada ha concedido una entrevista en la que se ve recuperado tras su accidente el pasado agosto
Joaquín Prat se parte de risa con el secreto del alucinante estado físico de Ramona a sus 84 años: "¡Qué maravilla!"
El amigo de Felipe VI, Jaime Anglada, sufrió un terrible accidente en la madrugada del 8 de agosto de 2025 que le ha supuesto medio año de recuperación. Y es que fue atropellado mientras conducía su Vespa en Palma de Mallorca por un joven que triplicaba la tasa de alcohol, huyendo del lugar.
Después de haber pasado por un coma inducido, Jaime Anglada reaparece públicamente en una entrevista para el 'Diario de Mallorca' que ha sido comentada por los colaboradores de 'El tiempo justo' y también por Joaquín Prat, quien ha aprovechado para mandarle un mensaje y denunciar su caso.
Las palabras de Joaquín Prat sobre Jaime Anglada
Tras ver los totales de la entrevista, Joaquín Prat reconoce que "quería ver a Jaime así". Y es que, según el presentador "no solo es un magnífico cantautor, es una persona, no 10, es una persona 12".
"Es increíble cómo se ha recuperado Jaime después del terrible accidente", señala. Sin embargo, "cuando uno que va borracho va en dirección contraria y tú que vas en tu moto te arrolla, quizá no deberíamos hablar de accidente, ¿verdad?", denuncia Joaquín Prat.
"El caso es que está vivo de milagro, pero es un milagro que siga sonriendo y que pronto va a volver a los escenarios, estoy convencido. Un abrazo enorme, Jaime, cómo me alegro de verte así recuperado y además al lado del maestro Miguel Ríos. Qué alegría", concluye.