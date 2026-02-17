Patricia Fernández 17 FEB 2026 - 01:18h.

Marc y Laura no sabían que ambos estaban participando en 'Casados a primera vista' y se encuentran en la primera cena de parejas

En una nueva fase en 'Casados a primera vista' las parejas iban a reencontrarse para contarse cómo han sido sus bodas y si han conectado con la persona que los expertos del programa creen que son su media naranja, momento en el que algo que nadie se esperaba iba a suceder.

Las chicas y los chicos se conocieron por separado al principio de la experiencia y ahora llegaba el momento de que todos se reencontrarse pero ya con sus parejas y con el anillo de casados puesto en el dedo. Poco a poco las parejas iban entrando al lugar donde se iba a dar la primera cena de todos juntos y cuando Marc llegaba solo ante el complicado momento que pasa su relación con Ainhoa, Laura alucinaba al verle.

"Este me suena", decía Laura en alto y reflexionaba: "Es de Barcelona, tú y yo nos conocemos". Lo que provocaba incredulidad a Marc al procesar esta información. Ambos se abrazaban y se preguntaban "qué hacían" en el programa ante la sorpresa de todos con este momento: "Qué fuerte".

Ante nuestras cámaras, Laura explicaba que conoce a Marc "desde hace años de Barcelona" y se sinceraba tras verle: "Me ha sabido mal porque estaba con una carita... muy emocionado, nunca le he visto así". Y él le confesaba por qué cree que las cosas no están funcionando con Ainhoa: "La comunicación, falta de confianza, no confía en mí y yo no sé si le gusto a ella. Después de todo no sé qué hacer".

Y él reconocía que era algo muy positivo haberse encontrado con Laura en este momento: "Nos conocemos de un pasado y tenerla aquí me alegra". El que se desahogaba con sus compañeros sobre la situación con su mujer.

Laura habla con Lorenzo sobre Marc

Después de la cena, Laura confesaba a Lorenzo más detalles de lo que conoce de Marc fuera: "Le sobra el dinero, no necesita salir en la televisión, está por vivir la experiencia y que ella le tache a él de eso..." Momento en el que la pareja aprovechaba para hablar de lo que piensan de cada uno de sus compañeros y las parejas que han formado en 'Casados a primera vista'.

