Gran sorpresa para Marc y Laura al verse en el reencuentro de las parejas: “¡Nos conocemos desde hace años!”

El inesperado encuentro de Marc y Laura en 'Casados a primera vista'.
En una nueva fase en 'Casados a primera vista' las parejas iban a reencontrarse para contarse cómo han sido sus bodas y si han conectado con la persona que los expertos del programa creen que son su media naranja, momento en el que algo que nadie se esperaba iba a suceder.

Las chicas y los chicos se conocieron por separado al principio de la experiencia y ahora llegaba el momento de que todos se reencontrarse pero ya con sus parejas y con el anillo de casados puesto en el dedo. Poco a poco las parejas iban entrando al lugar donde se iba a dar la primera cena de todos juntos y cuando Marc llegaba solo ante el complicado momento que pasa su relación con Ainhoa, Laura alucinaba al verle.

"Este me suena", decía Laura en alto y reflexionaba: "Es de Barcelona, tú y yo nos conocemos". Lo que provocaba incredulidad a Marc al procesar esta información. Ambos se abrazaban y se preguntaban "qué hacían" en el programa ante la sorpresa de todos con este momento: "Qué fuerte".

Ante nuestras cámaras, Laura explicaba que conoce a Marc "desde hace años de Barcelona" y se sinceraba tras verle: "Me ha sabido mal porque estaba con una carita... muy emocionado, nunca le he visto así". Y él le confesaba por qué cree que las cosas no están funcionando con Ainhoa: "La comunicación, falta de confianza, no confía en mí y yo no sé si le gusto a ella. Después de todo no sé qué hacer".

Y él reconocía que era algo muy positivo haberse encontrado con Laura en este momento: "Nos conocemos de un pasado y tenerla aquí me alegra". El que se desahogaba con sus compañeros sobre la situación con su mujer.

Laura habla con Lorenzo sobre Marc

Laura se sincera con Lorenzo sobre Marc tras ver la actitud en la mesa con Ainhoa: “No le hace falta televisión”
Después de la cena, Laura confesaba a Lorenzo más detalles de lo que conoce de Marc fuera: "Le sobra el dinero, no necesita salir en la televisión, está por vivir la experiencia y que ella le tache a él de eso..." Momento en el que la pareja aprovechaba para hablar de lo que piensan de cada uno de sus compañeros y las parejas que han formado en 'Casados a primera vista'.

¿Es posible enamorarse sin contacto físico en las primeras semanas?

¿Serían capaces los colaboradores de enamorarse sin tener contacto físico?
El experimento televisivo abre un debate en los pasillos: ¿La labia y los mensajes son suficientes para enamorarse, o el roce verdaderamente hace el cariño?

