La locura de Lorenzo y Laura tras su primera crisis matrimonial

¡Conexión a primera vista! Laura y Lorenzo dan rienda suelta a la pasión en su luna de miel: “Ha sido una noche fantástica”

Lo que están viviendo Lorenzo y Laura es una auténtica conexión a primera vista. Desde su enlace, los dos han encajado a la perfección y están disfrutando de la experiencia juntos. Durante su luna de miel, el sevillano ha confesado que ha conocido a una mujer mágica en 'Casados a primera vista'. Los dos han disfrutado de una cena muy romántica en la que han brindado por su amor y han abierto su corazón el uno con el otro.

Durante su conversación, Laura ha querido dejar claro que ella quiere algo serio y que no hay que jugar con las personas. La tensión entre ambos ha estado presente después de una crisis matrimonial que han vivido: "No sé si me escucha o no me escucha o si me entiende. Es difícil de saberlo", reconocía la catalana. Laura ha reconocido que su pareja no ha sido lo "suficientemente serio" en algunos temas y que no se ha sentido muy escuchada.

Ella le ha pedido a Lorenzo que sea más serio en ciertos momentos: "Lo que venga, vendrá", respondía él a la petición de la de Barcelona. Ella, al borde de las lágrimas, ha admitido que le habría gustado sentirse más escuchada y que han tenido mucha suerte con la conexión que han tenido. En esta conversación han hablado de la distancia que les separa y de lo que tienen que luchar por su relación: "El amor es dedicación. Me gustas mucho, pero hay cosas que me frenan", sentenciaba Laura. Lorenzo se ha sorprendido de cómo se ha abierto su pareja y ha reconocido que se ha afianzado su relación, algo que no comparte su mujer.

"Voy a hacer lo que me dé la gana"

Antes de esta conversación en la que han hablado de cómo se sienten y las expectativas que tienen respecto a su relación, la pareja ha vivido un momento de crisis durante un paseo en la selva de Bali. La explosividad de la pareja hace que pasen de las risas y el tonteo a una bronca por un traje tradicional. Lorenzo se ha negado a ponérselo ante la insistencia de la barcelonesa.

"Tanto 'pecho palomo', y luego a la hora de la verdad eres un cagado", afirmaba Laura. Este comentario ha sido la chispa que ha desatado un tenso, y muy breve, enfrentamiento entre ambos: "Yo te estoy grande", respondía el de Sevilla. Laura ha reconocido que necesitan un respiro del otro y que hay comentarios que "se pasan de contexto". A pesar de eso, ambos se han perdonado porque "no pueden enfadarse" con el otro y han disfrutado de una aventura única.

Laura y Lorenzo se tatúan: "Estamos pirados"

La explosividad entre Laura y Lorenzo fluctúa entre la tensión y la conexión con ciertos toques de locura e impulsividad. El matrimonio ha decidido grabarse en su piel esta experiencia, tatuándose juntos: "Hay un montón de tiendas de tatuajes y he dado la idea loca y él ha aceptado", explicaba ella. Ambos se han dibujado "Amor verdadero" en balinés y se han lanzado a la locura.

"Estamos pirados", decía Laura, mientras que Lorenzo reconocía que el tatuaje le "gusta tanto como su mujer". En definitiva, pase lo que pase el amor de Laura y Lorenzo es para toda la vida, ¡y de qué manera!