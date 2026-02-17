Compartir







Durante la última entrega de 'Casados a primera vista' que Telecinco ha emitido este lunes, Natalia se ha abierto como pocas veces la hemos visto sobre todo lo que le separa de Milton. De hecho, la creadora de contenido de 32 años ha acabado derrumbada, lo que nos da una idea de la impotencia que siente al no terminar de encajar del todo con el argentino. No obstante, ante los expertos, Natalia ha comenzado diciendo que se encuentra algo mejor que los últimos días, puesto que ya ha podido hablar con él largo y tendido.

"Nos hemos podido escuchar y eso lo agradezco", ha dicho una Natalia que cree que tiene muchos defectos y virtudes, esto último sin terminar de enseñárselo a él. "Lo esencial para nosotros es saber convivir y de ahí ya ver lo que va pasando", ha añadido Natalia. La pareja, junto al resto de parejas y los expertos, han visualizado una serie de imágenes para analizarlas en profundidad. Por ejemplo, el día de los renos, en donde ambos tuvieron un tenso enfrentamiento señalándose frases del estilo "no congeniamos" o "me haces estar peor", o incluso "no tengo ganas de intentar que funcione".

Los dos han situado un claro punto de inflexión cuando Natalia le comentó a Milton que no confiaba en él: desde ahí todo cambió en la pareja y fue por eso por lo que Milton lanzó ese comentario el día de los renos. Al parecer, Natalia lo dijo para "poder comunicarse", pero lejos de eso ocasionó una clara brecha en la pareja. De hecho, hizo que Milton "tirara varias veces la toalla".

Ante esto último, Natalia se ha dispuesto a dar su opinión y, tras quedarse unos segundos en silencio, ha roto a llorar: "No me gusta la gente intermitente", ha indicado la creadora de contenido, tras lo que ha contado que ya ha tenido una persona a su lado en el pasado que "va y viene" y eso no lo quiere. Además, le hace desconfiar mucho más", ha subrayado entre lágrimas. Y es que, como bien han dicho los expertos, los dos están muy focalizados en que el dolor ese que han vivido en el pasado no vuelva a ellos a través de su pareja, lo que les tiene 'cegados'.

Finalmente, los expertos les han propuesto un ejercicio: que se dieran la mano e intenten confiar a partir de ahora en adelante. No obstante, lejos de que con esto acercaran posturas, la tensión ha sido la principal protagonista... "Para mí esto no es un juego", ha apuntado Natalia.

Choques y reproches entre Natalia y Milton en su luna de miel

Los choques y reproches entre Natalia y Milton se han sucedido durante su luna de miel en Finlandia. Todo ha ocurrido cuando los dos han hablado de sus planes de futuro, con Milton asegurando que en cuanto al amor "no tiene planes". Esto no le ha gustado nada a Natalia: "Me choca un poco... ¿entonces, qué hacemos aquí?", ha dicho una Natalia muy sorprendida y sincera.

Milton, por su parte, le ha echado en cara que cree que él no es el prototipo de chico que Natalia se esperaba cuando se casaron y se vieron por primera vez. Y ya de paso le ha dejado claro que no quiere ningun tipo de conflicto: "Eso no me ayuda... tampoco quiero mujeres que me traten mal".

Sus enfrentamientos han ido cada vez a más y más en su luna de miel, por cualquier cosa y motivo y ante cualquier circunstancia. Algo que no ayuda nada de cara a conocerse y avanzar en su 'relación'.

Las lágrimas de Natalia tras su fuerte bronca con Milton

En los primeros días de convivencia, Natalia no ha podido evitar emocionarse tras una tremenda bronca con Milton. Todo ha ocurrido cuando se han despertado y la de 32 años ha puesto música y ha levantado las persianas, algo que no le ha gustado mucho a Milton: "No quiero convivir más". Y es que la convivencia les está superando por completo y les ha llevado a chocar una vez sí y otra también. "No se puede hablar contigo", ha dicho Natalia, mientras que Milton ve todo lo que dice esta como "una falta de respeto".

FInalmente, Natalia ha roto a llorar y el perdón de Milton no le ha valido de nada: "Siempre es un: 'Cojo y me voy'. Y eso es lo que no me gusta. No quiero eso". Los dos han intentado llegar a un punto en común pero no lo han conseguido: la crisis es total entre ellos y no parece que se vaya a arreglar pronto.

Natalia se enfrenta a Lorenzo ante su defensa a Milton

En una cena de todas las parejas, Natalia y Lorenzo se han visto envueltas en un pequeño choque. Y es que Lorenzo ha señalado que no entiende "qué le pasa con Milton", puesto que es un pedazo de tiarrón, ante lo que Natalia ha estallado: "Quizás no le conoces tanto", ha dicho. Momento que ha aprovechado esta y el argentino para asegurar que no les ha ido muy bien en sus primeros días de convivencia.