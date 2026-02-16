¿Cuál de las parejas de 'Casados a primera vista' seguirán juntos? Los colaboradores lo tienen claro

Telecinco.es 16 FEB 2026 - 16:01h.

Sometemos a los expertos a la pregunta del millón ahora que la convivencia entra en su fase decisiva: ¿será suficiente el romanticismo o apuestan por la pura química sexual de otro matrimonio?

¿Amor a primera vista en los pasillos de Mediaset entre colaboradores?: "La primera vez que lo vi, me enamoré"

Compartir







El altar impone, pero la rutina diaria es la verdadera prueba de fuego. En 'Casados a primera vista', dar el "sí, quiero" a un absoluto desconocido es solo el primer paso de un experimento sociológico y emocional que está llevando a los concursantes al límite. Ahora que las lunas de miel son un recuerdo y la convivencia empieza a mostrar las luces y sombras de cada uno, la audiencia se hace la gran pregunta: ¿Quiénes tienen posibilidades reales de seguir casados cuando se apaguen las cámaras?

Hemos trasladado este dilema a nuestros colaboradores más expertos en el formato. Y aunque en el amor no hay fórmulas matemáticas, sus apuestan dibujan un mapa muy claro de lo que funciona (y lo que no) dentro de un matrimonio exprés.

Los grandes favoritos: El triunfo de la predisposición

Si hay un matrimonio que genera consenso en los pasillos de la cadena es el formado por Ana y Luija. Varios de nuestros expertos ponen la mano en el fuego por ellos, por ejemplo, Pepe del Real, que lo tiene tan claro que se atreve a decir que son "la única que tiene futuro en esta edición", coronándolos como los "más cucos" del programa. Aurelio Manzano se suma a esta corriente optimista, apostando sin duda a que Ana tiene todas las papeletas para esta "para siempre casada" con él.

Pero, ¿Cuál es el secreto de su éxito frente al resto? Alejandra Prat da en la clave psicológica: se han encontrado en el momento perfecto. La colaboradora explica que ambos entraron al programa "predispuestos", sintiéndose bien consigo mismos y utilizando una herramienta vital: "Hablan del pasado para así establecer el futuro".

Las sorpresas: buenas vibras y amores a fuego lento

Sin embargo, no todo está decidido, Adriana Dorronsoro prefiere salir de la zona de confort y apostar por Natalia y Milton. A la periodista y colaboradora de 'Vamos a Ver', esta pareja le transmite unas "buenas vibras" innegables y cree que conectan a un nivel especial, aunque, como ella misma advierte con prudencia, "en las cosas del amor nunca se sabe".

Alejandra Prat también guarda una bala en la recámara para los amores que empiezan torcidos y comenta que ve un futuro en Estefanía y Estefan ya que están demostrando que hablando las cosas, se puede llegar muy lejos.

Marta López pone la nota de realismo y responde con otra pregunta: ¿Casados cuánto tiempo? porque en estos formatos "nadie te garantiza nada". Pero tiene claro que la pareja Laura y Lorenzo, pueden mantenerse unidos al menos una temporada gracias a que tienen "un componente sexual tremendo".

Dale play para escuchar las teorías y descubrir quién es la pareja que causa más sensación.