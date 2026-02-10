Ana Carrillo 10 FEB 2026 - 16:50h.

La participante de 'Casados a primera vista' ha contestado a los amigos de su marido

Luciana y Borja dan un paso más durante su luna de miel en Marruecos: "Ha habido sentimientos"

Compartir







El cuarto programa de 'Casados a primera vista' ya está disponible en Mediaset Infinity y en él se ha emitido la segunda parte de la boda de Luciana y Borja, que corresponde al convite con sus invitados. La argentina de 29 años y el sevillano de 26 se han mostrado un tanto tímidos, al contrario que los amigos de ambos, que se han lanzado a dar su opinión sobre la boda y sobre los novios.

Ya en la primera parte de su boda, en la ceremonia, los amigos de Borja criticaron el físico de Luciana, llegando a asegurar que a Borja solo le gustaría "de cara a la pared", que no querría llevarla a su pueblo, Dos Hermanas, y pronosticando que a él no le llamaría la atención porque le atraen las chicas "con la cara más fina". En la segunda parte del enlace han seguido en la misma línea.

La conversación de los amigos del novio durante el convite se centró en señalar que veían a Borja incómodo porque pensaban que no le gustaba Luciana y en criticar el físico de la novia, a la que llegaron a puntuar. "Él es un 9,5 y ella es un 6", comentó uno de ellos. "Para mí es un 7", añadió otro. Unos comentarios que han molestado a los espectadores de 'Casados a primera vista', que han criticado en la red social X esa actitud, y que han hecho que reaccione Luciana.

"Soy un 6", ha comentado la enfermera junto al emoji de la cara que lanza un beso y una foto en la que posa en top y pantalones vaqueros compartida en sus stories de Instagram en respuesta a los comentarios de los amigos de Borja.

Hace unos días, Luciana ya expresó su incredulidad al escuchar las críticas de los amigos de su marido 'a primera vista' con un vídeo de TikTok en el que recibió mucho apoyo y comentarios bonitos de fans del programa que no ven con buenos ojos que se critique su físico.