Estefanía se sincera con Stefan y esto genera un tenso momento entre ellos

El gran cambio en la relación de Stefan y Estefanía durante su luna de miel: “Está empezando a funcionar este experimento”

Compartir







Los expertos han hablado con Estefanía y Stefan tras sus primeras horas de convivencia en el apartamento a su vuelta de la luna de miel en Punta Cana para conocer en qué punto está su matrimonio. Las constantes idas y venidas entre ambos han hecho que ella haya reconocido que no es una "persona fácil" y que el canario está poniendo "mucho de su parte" para que su relación funcione.

"Llevo cuatro años sola trabajando en mi. Esa persona a la que voy a abrir las puertas tiene que ser la persona. Stefan está a un 50% de convertirse en esa persona", argumentaba Estefanía ante los aplausos de sus compañeros. Las confesiones de ella han hecho reaccionar al resto de los matrimonios: "Pobrecito, me da pena", decía Lorena.

Por su parte, Stefan ha explicado que el comienzo de su relación no fue fácil y ha compartido su perspectiva de la luna de miel. Ana tampoco entiende la relación que tienen Stefan y Estefanía, al igual que otros de sus compañeros durante la charla que han tenido con los expertos. Ante las palabras de Stefan, su mujer se ha emocionado. "Ella maneja el cotarro. Él se adapta a ella", admitía Lorenzo.

Lorena: "Chica, aclárate que no sabes ni tu lo que quieres"

Ante las opiniones de sus compañeros, Stefan ha defendido a su mujer. "Lo he pasado muy mal en mis relaciones amorosas. Busco a una persona que se entregue a mi al 100%", explicaba Estefanía. Para Laura, las palabras de ella no han sido suficientes para convencerla. El canario ha aprovechado la ocasión para decirle las cosas que no le gustan de ella ante los expertos.

En ese momento, Estefanía ha vuelto a repetir que su marido tiene energía "femenina": "Quiere algo más masculino, pero lo masculino no le gusta porque no va a satisfacer tus necesidades. Chica, aclárate que no sabes ni tú lo que quieres", terminaba Laura criticándoles en voz baja con Lorenzo y el resto de sus compañeros.

Tenso enfrentamientos entre ambos

Antes de su conversación con los expertos, durante su convivencia Estefanía y Stefan no se ponen de acuerdo ni con lo más básico. Ella se ha sincerado con su marido: "Ese tipo de presiones son las que me agobian. Yo no te puedo cambiar, te tengo que aceptar como eres. Te siento con más feminidad que yo y eso no me gusta nada", decía ella.

"Tu no me ves masculino para ti, pero yo soy masculino a mi manera. Por eso no me tienes que infravalorar. Estamos hablando de manipulación, de momento aguanto...", respondía él ante las acusaciones de su pareja.

Las discrepancias entre ambos no han parado a lo largo de toda su estancia en su apartamento, con conversaciones cargadas de ataques y reproches durante la comida: "Más te vale sacar tu carácter porque si no me aburro", decía ella. Por su parte, Stefan ha reconocido que la convivencia con ella es "muy complicada". ¿Podrán superar estos problemas de convivencia y tensiones y afianzar su matrimonio en 'Casados a primera vista'?