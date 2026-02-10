La llegada al nuevo apartamento de Marc y Ainhoa, entre la tensión y las rencillas

La tensión y la falta de entendimiento entre Marc y Ainhoa ha continuado tras su luna de miel en 'Casados a primera vista'. Ambos han estallado y han protagonizado la bronca más dura entre el matrimonio cuando la madrileña le ha preguntado por su estado de ánimo, pues le notaba raro. En ese momento, el de Andorra ha aprovechado la pregunta y se ha desahogado: "Hay veces que veo que somos muy distintos en cosas, ¿no te pasa a ti?", decía él.

Marc se ha quejado de la falta de comunicación que existe entre ambos y ha reconocido que se siente cohibido con ella, mientras que Ainhoa ha reafirmado su discurso de que él actúa delante de la cámara de manera diferente a cuando están los dos solos: "Tiene comportamientos que yo no me fío de él y él a mi no me va a tomar el pelo", decía ella. En ese momento, la tensión entre los dos ha estallado como nunca antes.

"¿Tú quieres realmente tener una relación conmigo?"

Tras un cruce de acusaciones, Ainhoa le ha preguntado si quiere tener una relación con ella: "Hasta hace unos días sí, ahora no lo tengo claro. Estoy tenso. Hablamos dos idiomas completamente distintos", afirmaba él. Ainhoa ha abandonado el salón y se ha ido a la habitación zanjando la conversación. A continuación, Marc se ha ido al baño a reflexionar y relajarse tras este enfrentamiento.

"Ahora mismo voy al equipo, y me voy a mi casa. Te quedas tú solito en este experimento", estallaba la madrileña momentos antes de hacer la maleta amenazando con abandonar el programa. Marc también le ha recriminado su actitud, mientras ella seguía faltándole al respeto a él: "Cariño mío, que te doy mil vueltas", decía la madrileña. Ainhoa se ha sentido engañada mientras Marc ha resuelto que no hay conexión entre ambos: "Te vas, me voy, y a tomar por c***", terminaba él justo antes de que su mujer abandonase el apartamento.

La tensa llegada a su nueva casa

Esta tensión ha estado presente tanto en su luna de miel como en su llegada al apartamento donde tenían que convivir. Después de su llegada, Marc ha ido a comprar y, al volver, ella le ha notado raro: "Estaba conmigo tranquilo, normal, pero llega de la compra y llega diferente. Otra cara, otra voz, no le conozco", decía ella muy mosqueada mientras él estaba tumbado en el sofá.

Ainhoa le ha pedido que fuera a la cocina con ella, pero él le ha dicho que estaba cansado, mostrando ciertas diferencias entre ambos. Además, la conversación entre ambos no ha fluido: "Es que no me salen cosas que preguntarte", decía él. Además, Marc se ha sentido poco escuchado en los últimos días. ¿Podrán recuperar la magia que había entre ellos el día de su boda o la desilusión acabará de romper su experiencia en 'Casados a primera vista'?