En una de las emisiones más emotivas de 'El diario de Jorge', Carmen y Eva compartieron el desgarrador testimonio de cómo la guerra de Ucrania les arrebató a un ser querido y el largo calvario que han vivido desde entonces.

"Esa noticia que anunciaba Pedro Piqueras que lamentablemente te tocaba muy de cerca, ¿por qué?", comenzaba Jorge Javier Vázquez. Como contó Carmen, su cuñado se fue a luchar en Ucrania y perdió la vida. Desde entonces su vida solo ha tenido un objetivo: “Llevamos ya tres años para que nos traigan el cuerpo y no hay forma, no hay forma. Tengo muchas pruebas de ello, que está en el campo de batalla tirado”, relataba con la voz quebrada.

Carmen explicó que recibió las últimas fotos de su cuñado, Miguel Ortiz Lavín, el segundo español fallecido en Ucrania, donde se le veía con el rostro triste: “Mi hermana se entera ahora por el programa, porque no las ha visto y tampoco se las quiere enseñar. Están en mi móvil y bueno…”, añadía. Miguel tenía 41 años y desde su fallecimiento, la familia ha luchado sin apoyo institucional para repatriar su cuerpo desde Ucrania.

El dolor y el apoyo de las víctimas

El testimonio reflejó la falta de ayuda que han recibido: “No hay forma de que nadie nos ayude, nadie. Es un tema muy delicado y complicado a la vez. Pero no solamente estoy yo, hay muchas familias detrás mía”, explicaba Carmen, visiblemente emocionada.

En un momento muy emotivo, Eva, también víctima indirecta de la guerra, apareció en el plató para abrazar a Carmen: “Amiga, comparto y entiendo tu dolor como nadie. Nosotras y nuestras familias somos víctimas de esta tragedia. Quiero que sepas que aquí estoy para ti y que sé que puedo contar contigo”, decía. El encuentro entre ambas mujeres simbolizó la unión de familias afectadas por la guerra y la importancia del apoyo mutuo frente al dolor.

Una petición de paz

El programa se convirtió también en un llamamiento contra la guerra, después de las peticiones de Eva y Carmen: “Que nadie vaya a la guerra. Es muy importante que nadie vaya, porque les engaña. Que nadie vaya a la guerra", pedían. Asimismo, el presentador apostilló este mensaje: "Que no nos hagan ir a la guerra, a ninguna guerra”, subrayaba Jorge Javier.