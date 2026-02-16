Sheila ha podido por fin conversar con su prima Atenea para contarle por qué le dejó de hablar sin motivo

Sheila se ha roto al recordar en 'El diario de Jorge' el bullying que sufrió dentro de su propia familia. La invitada no ha podido evitar las lágrimas cuando Jorge Javier Vázquez le ha preguntado el motivo por el que se apartó de su prima Atenea, una persona con la que era "uña y carne" en su vida.

"Mi prima no me hacia bullying pero estaba con esa gente. La vi muy unida y la ataqué, soy muy orgullosa", relata en el programa de Telecinco. Sheila decidió alejarse de la noche a la mañana de su prima. La causa fue el acoso que le hacía el resto de familiares con los que ella estaba. Y el motivo del bullying era su "aspecto físico", como ella misma explica.

Sheila llega a decir que no considera "familiares" a esas personas. Solo su madre supo de todo lo que ella sufría "con el paso del tiempo", por lo que lo mantuvo guardado bajo llave. "Intentó ayudarme pero le dije que no", confiesa.

Las primas se reencuentran tras un duro pasado

Jorge Javier, al escucharla, le dice que "el silencio no es lo mejor". Tras mucho tiempo distanciadas, Sheila y Atenea se han visto de nuevo en el programa de Telecinco para solucionar su conflicto familiar. "¿Por qué me metiste en el mismo saco?", le pregunta Atenea nada más ver a su prima.

"Porque eran mis primos, igual que tú", le contesta la otra. Atenea aclara que en ningún momento participó con los acosadores en sus actos, algo que Sheila ha reconocido. Esta sabe que su prima nunca la iba a tratar mal, y le ha querido pedir perdón por apartarse de ella sin previo aviso.

Atenea también le ha lanzado sus disculpas en directo. "Sheila se sintió desplazada por mí al salir con mis otros primos, pero no era mi intención. Te puedo pedir perdón", zanja.