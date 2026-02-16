Norberto ha compartido también su duro testimonio: descubrió su sexualidad con "terror" en un seminario

El bullying que sufrió Sheila en su propia familia, el motivo por el que se apartó de la prima que más quería: "No me hablo con ellos"

Norberto está harto de ver cómo a su amigo Andy le cuesta luchar constantemente a los ataques homófobos que recibe. Dice que cuesta entender cómo a día de hoy puede significar un problema que una persona se dedique simplemente a dar amor. "No sé por que existe tanta discriminación además a una persona que es excelente, baila bachata", relata.

Ambos suelen salir de fiesta y lo dan todo por la danza. "Andy baila con hombres, nos gusta bailar salsa y nos entregamos", asegura. "Cada vez que baila con un chico la gente lo critica", apostilla. Norberto expone que suele indignarse constantemente cada vez que tiene constancia de los ataques, por eso ha decidido dedicarle unas bonitas palabras a su amigo para que siempre sea feliz y que nunca viva de los que odian.

Las duras vivencias de Norberto en un seminario

"Hay que dejar que la gente sea feliz de una vez, y decirle que es una persona que vale mucho", comparte. Andy ha aparecido en pleno directo en 'El diario de Jorge' para vivir un momento único con su ínitmo amigo. "Adelante mi Andy, que tú puedes eso y mucho más y da igual lo que piense la gente", le traslada.

Pero Norberto también ha contado su dura historia en República Dominicana, su país natal. Relata que fue en un seminario donde pudo ir descubriendo poco a poco su condición sexual, pero entre voces que le decían que no estaba en el camino correcto según ellos. "Te dicen que es pecado", cuenta. Entre tanto miedo pudo comprobar que simplemente él se dedicaba a amar a personas de su mismo sexo.

"Tú decías: ¿dónde está el problema? ¿Por qué Dios se lo ha tomado conmigo? Si yo lo que quiero es ser feliz y amar", señala.