Pedro Jiménez 10 FEB 2026 - 23:28h.

Un golpe de suerte de su madre hizo que finalmente no abortase: "Se bajó del tren..."

Los invitados de ‘Universo Calleja’ se enfrentan a una durísima escalada y Raúl Pérez emociona con su superación: “Es lo más difícil que he hecho”

Compartir







Ruth Lorenzo, cantante, compositora y presentadora, se ha unido a la lista de invitados de 'Universo Calleja' junto a Maxi Iglesias en la aventura que está haciendo el presentador Jesús Calleja por la Columbia Británica (Canadá), esta vez en autocaravana. La que representó a España en Eurovisión 2014 se ha abierto sobre su vida ante el presentador y ha contado diversos episodios de su dura infancia, además de desvelar algunas curiosidades que han dejado a Calleja completamente en shock.

Ruth Lorenzo creció en Utah (Estados Unidos) y tiene raíces borbonas: "Mi madre se bautizó estando embarazada de mí. Es española y se quedó embarazada del amor de su vida, que tenía otra familia". La cantante nació en Murcia y el nexo por el que fue borbona viene de su padre, que le "pidió a mi madre que abortase estando embarazada de mí". Jesús Calleja no ha dado crédito: "¿En serio? ¿Tu padre?".

La madre de Ruth Lorenzo tenía todo preparado para irse a Francia a abortar y, en ese preciso momento, conoció a dos misioneros borbones que le dijeron que "tenían un mensaje de Dios para ella": "Mi madre se bajó del tren y, estando embaraza de mí, recibió las charlas de los misioneros y se bautizó". Posteriormente, su madre conoció al que para Ruth Lorenzo es su padre, a pesar de que luego se separaron. Fue por esto mismo por lo que Ruth Lorenzo creció dentro de la iglesia borbona.

Además, la cantante ha contado que cuando sus padres se separaron, un cambio de vida de su madre le llevó a emprender un nuevo destino en Utah (también porque allí está la congregación borbona más grande del mundo): "Nos ayudaron mucho, la verdad".

En este punto se ha querido parar Ruth Lorenzo, con la finalidad de hacer un pequeño alegato sobre la inmigración, ya que ella fue inmigrante ilegal en Estados Unidos: "Trabajé desde los diez años en un restaurante de manera ilegal y los fines de semana limpiaba casas. Conozco lo que es estar a un lado y lo que es estar al otro. La base de todo es el respeto hacia los demás y ver que lo que a ti te importa que a mí no, para ti es importante... y respetar eso".

Lo que más le ha afectado a Ruth Lorenzo de su pasado

Por otro lado, Ruth Lorenzo ha contado lo que más le ha afectado de su pasado: "Desde muy pequeña, cuando me contaban la historia de cómo vine al mundo, siempre me decían que 'todos queríamos que la mamá abortase, porque era una vergüenza una mamá soltera'. Eso siempre se me ha quedado ahí y, de alguna manera, creo que ha sido lo que me ha empujado siempre a querer intentar destacar o justificar el hecho de por qué estoy aquí.

En cuanto al ya sabido fallecimiento de su padre biológico, la compositora ha señalado que nunca le llegó conocer, pero tampoco le ha llegado a afectar el hecho de que muriera (algo que se supo hace relativamente poco): "Supongo que él tendrá su versión de la historia que jamás conoceré. No puedo tenerle rencor ni nada, porque no conozco una parte de la realidad".

El miedo de Ruth Lorenzo en 'Universo Calleja'

Sin duda, no ha sido un estreno de aventura nada fácil para Ruth Lorenzo. La cantante se ha tenido que enfrentar a un salto al vacío el cual, desde el primer momento, ha tenido claro que no lo haría. Y no será porque no lo ha intentado: Ruth se ha puesto todo lo necesario para saltar y, a pocos segundos de materializar el salto, se ha visto superada por la situación. Algo que no le ha pasado a Maxi Iglesias, quien se ha tirado sin pensárselo.

No obstante, Ruth Lorenzo se ha enfrentado a una segunda oportunidad, esta vez lanzándose desde un columpio. ¿Habrá conseguido superar sus miedos? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!