El presentador se muestra afectado con tener que abandonar la grabación, pero deja algo claro: "Voy a volver, me voy durante un episodio"

Las imágenes de la aparatosa caída de Jesús Calleja con la bicicleta que le lleva al hospital: “Tengo el hueso al aire”

Jesús Calleja no sabía lo que le deparaba la grabación de este programa de 'Universo Calleja', una caída con la bicicleta durante una ruta de montaña que iba a terminar con varios dedos de su mano rotos y con él en el hospital, donde el diagnostico le comunicaba una muy mala noticia, que iba a tener que dejar de grabar el programa durante unos días para operarse.

El presentador pasaba un mal rato en el hospital más cercano a la zona de la caída, donde le curaban y daban un primer diagnóstico, el que concluía con el una de las roturas sufridas necesitaba operación por lo que iba a tener que parar durante unos días.

Noticia que comunicaba a los invitados que se encontraban con él en este momento en 'Universo Calleja': "Me tengo que ir a España a operar. Tengo dos roturas, una posible tercera y una hay que operarla sí o sí". El que se emocionaba al contarlo: "No puedo quedarme, no puedo ni decirlo. No me ha pasado en 20 años, que tenga que dejar un programa mío y encima con gente como vosotros".

El que le pedía a Santi Millán que le relevase en su ausencia: "Eres compañero de cadena, eres mi amigo, estás muy capacitado para hacerlo". Al que quería decirle algo antes de irse: "Vamos a estar conectados siempre, lo más importante no es la actividad física o la seguridad porque para eso tenemos a los guías. Lo mas importante es que aglutines". El que le tranquilizaba con esto respecto a hacer grupo con los invitados: "No te preocupes, estarán bien".

Y antes de irse, Jesús Calleja quería decir algo ante la cámara: "Estaré haciendo los siguientes 'Universo Calleja' que son muchos, me tengo que ir solo por un episodio".

Así vivían los invitados la caída de Jesús Calleja y las horas de ausencia mientras estaba en el hospital

Willy Bárcenas, Ana Peleteiro y Maxi Iglesias eran testigos de la caída de Jesús Calleja, los que veían cómo este con el dedo roto se levantaba y llegaba con la bicicleta hasta el final de la ruta, alucinando con su resistencia.

Y eran ellos tres los que contaban a Santi Millán y a Ruth Lorenzo lo que había ocurrido porque se encontraban en otra aventura, sin dar crédito al saber todo: "No me lo puedo creer".

Todos juntos esperaban noticias en la caravana mientras Calleja estaba en el hospital y cuando este llegaba estallaba la alegría en todos y escuchaban muy atentos al primer diagnostico que le habían dado los médicos.